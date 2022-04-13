Тайна, о которой проболталась невеста, довела израильскую пару до развода

И закончилось история у адвоката по бракоразводным делам Фото: Shutterstock

Эта история, случившаяся в Израиле, развивалась как и в любой другой точке планеты: он и она увидели друг друга, между ними проскочила искра, а счастливые отношения привели к свадьбе.

А вот потом произошло неожиданное. Впрочем, по порядку.

Девушка была настолько хороша, что парень, не очень искушенный в отношениях с противоположным полом, долго не мог себя заставить к ней подойти. Но все же решился – и был окончательно очарован: красавица оказалась не только умницей, но еще и удивительно легким в общении человеком – казалось, что они знакомы как минимум вечность.

Молодые люди тянуть не стали, и спустя некоторое время пара уже жила вместе. Единственное, что удивляло жениха – полное отсутствие связи его избранницы со своей семьей.

– Эти примитивные люди не желали принять меня такой, какая я есть, – однажды в сердцах заявила девушка.

Вскоре молодой человек сделал любимой предложение, и тут его ожидал первый сюрприз – она заявила, что не сторонница религиозных обрядов и предложила не регистрировать брак в религиозном учреждении, как это положено в Израиле, а отправиться для этого за границу.

Мужчина удивился, но перечить не стал, заявив, что он и его семья будут рады присутствовать на их свадьбе в любом месте Земли.

И тут подоспел сюрприз номер два: девушка наотрез отказалась отмечать свадьбу в присутствии родственников, сославшись на то, что своих родных она приглашать не хочет, а в окружении только близких мужа будет чувствовать себя одиноко.

Любовь, как говорят, слепа. И этот звоночек прозвенел впустую - молодой человек ничего не заподозрил, и было решено закатить грандиозную вечеринку, вернувшись из заграничной поездки уже мужем и женой.

Все прошло как по маслу: и поездка, и свадьба, и торжество. Жизнь вошла в привычное русло. Однако спустя какое-то время мужчина начал задумываться о наследнике. Жена же от разговора уклонялась, но однажды состоялся разговор начистоту.

– Я давно хотела тебе признаться, совесть не давала мне покоя, но больше я не могу это скрывать - я родилась мальчиком и позже прошла операции по изменению пола. Теперь я женщина. Но именно из-за всего этого мои родственники и близкие не захотели со мной больше общаться. Мои родители не смогли принять то, что их старший сын стал женщиной, – рассказала жена.

«Скажи, что ты пошутила», – повторял опешивший мужчина. Но, увы, все оказалось правдой. И закончилось у адвоката по бракоразводным делам.