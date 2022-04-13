Немцы требуют выслать из ФРГ посла Украины

Петиция с требованием выслать Мельника из Берлина собирает все больше подписей Фото: соцсети

В Германии растет недовольство поведением нынешнего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника – по мнению немцев, посол позволяет себе слишком вольные высказывания в адрес политики страны и должен быть выдворен.

Петиция с требованием выслать Мельника из Берлина собирает все больше подписей – на данный момент ее поддержали без малого 18 тысяч человек.

– То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению, – говорится в петиции.

Кроме того, автор документа, Юрген Петерс, считает, что требования Мельника способны спровоцировать кризис в Германии, а также втягивание сил НАТО в полномасштабную войну с Россией.

Выход из ситуации автор петиции видит в немедленной высылке посла с территории Германии.

Неизвестно, сколько еще подписей соберет эта инициатива и будет ли она рассмотрена на официальном уровне. Но вот что примечательно: рядом с этой петицией размещена другая – тоже от имени жителей Германии и тоже на немецком языке – с призывом оказать Украине всевозможную помощь, включая военную поддержку и наделение правами украинских беженцев. Так вот этот документ за 2 месяца его существования с трудом набрал тысячу подписей.

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