Британского премьера Бориса Джонсона оштрафуют за нарушение карантина

Джонсон принимал участие как минимум в шести подобных встречах во время карантинных ограничений Фото: REUTERS

Правительство Великобритании объявило, что премьер-министр Борис Джонсон, канцлер казначейства Риши Сунак и еще ряд государственных служащих будут оштрафованы за посещение сборищ в резиденции Джонсона во время пандемии.

– Премьер-министр и канцлер казначейства сегодня получили уведомление о том, что столичная полиция намерена выдать им уведомления о фиксированных штрафах, - рассказали в правительстве.

Более подробной информации о сумме штрафов нет, однако источники утверждают, что они могут составить от 20 до 50 фунтов стерлингов (от 2,2 до 5,5 тысячи рублей). Предполагается, что ни премьер, ни министр финансов не станут оспаривать эти суммы и оплатят их сразу.

Известно, что Джонсон принимал участие как минимум в шести подобных встречах во время карантинных ограничений. В частности, одна из веселых вечеринок с алкоголем под руководством «лохматого премьера» прошла в мае 2020 года, спустя буквально два часа после объявления о локдауне и запрете для граждан собираться более двух человек.

Понятно, что представители политической элиты во главе с Джонсоном плевать хотели на ими же вводимые правила. После того, как история с «ковидными вечеринками» получила огласку, премьера призвали уйти в отставку, но не тут-то было – он отказался. Теперь же после оплаты штрафа – исполнив долг перед обществом – Джонсон вновь сможет считать себя законопослушным гражданином.

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