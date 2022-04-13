Нестыковки в задержании Виктора Медведчука: "вытащили" на свет в "нужное время и в нужном месте"

Bсе эти 48 дней Медведчук находился в СБУ Фото: REUTERS

Подтвердилось предположение, что задержанного Виктора Медведчука Киев рассматривает в первую очередь в качестве ценного обменного фонда. Не успели еще, как говорится, просохнуть чернила на сообщениях Зеленского и СБУ по этому поводу, как сначала с инициативой "поменять" экс-лидера ОПЗЖ на "мариупольцев, всех, военных и гражданских" выступил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. А спустя короткое время и сам Зеленский в традиционном вечерне-ночном обращении заявил об аналогичных намерениях.

- Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" в плохом смысле слова – не сработало знаменитое «Поехали!», - объявил президент Украины. - Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "вояка". Вот такой "патриот".

И тут же предложил: "Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность".

Тем самым Зеленский лишь расписался в том, что во главе фактического государства-террориста стоит не кто иной, как президент-террорист. Кто иной бы предложил поменять своего гражданина, который даже не осужден судом ни за какое преступление, на своих же граждан? Как мы помним, это "добрая" украинская традиция пошла еще с обменов пленных между Украиной и ЛДНР после 2014-го. Так что ничего нового.

При этом, Зеленский говорит, что Медведчук одет в военную форму, но форма-то эта не какая-то левая, а самая что ни на есть украинская. И шеврон на плече в цветах флага Украины, которые носят в ВСУ. Как это сочетается с предложением обменять украинца в форме ВСУ на других украинцев в такой же форме? Зеленский не поясняет, у него своя логика.

Примечательно, что Зеленский делает особый упор на задержание Медведчука в День космонавтики, 12-го апреля. А это, зная, как он "перепрошивается" на всякий случай, может говорить лишь о том, что Медведчук не был схвачен 12 апреля, а это произошло намного раньше. Не исключено, как пишут некоторые источники, что Медведчук был похищен и вывезен самой СБУ по приказу Зеленского на всякий случай еще в конце февраля. Кстати, об этом косвенно свидетельствуют и отросшие волосы задержанного. Трудно представить себе, что такой холеный и привыкший следить за собой человек, как Виктор Медведчук, допустил бы такой бардак на голове. А вот если его держали где-то в заточении, это все объясняет. Как и ту же новенькую форму ВСУ, которая задержанному ему не по размеру.

Медведчук одет в военную форму, но форма-то эта не какая-то левая, а самая что ни на есть украинская. И шеврон на плече в цветах флага Украины Фото: REUTERS

Ну, и самое главное. Заявление Зеленского, что он готов поменять Медведчука на "украинских хлопцев и девчат" прозвучало как раз после того, как появились сведения о сдаче в плен в Мариуполе более тысячи морских пехотинцев Украины. Кстати, об этом событии на Украине не обмолвились ни единым словом ни сам Зеленский, ни медийные ресурсы от СМИ и до блогеров. Нет упоминания об этом событии и в оперативной сводке Генштаба ВСУ, в котором на Мариупольском направлении "украинские захистники" продолжают перемогать "рашистов" в этом крупном приазовском городе.

Такая даже на "зрада", а "зрадища", если бы она стала достоянием общественности, могла в корне изменить настроения по всей Украине в целом. И здесь требовалось срочно перебить эту информацию иным информационным поводом. И тут как раз и появился и был явлен публике Медведчук. Строго тогда, когда это было очень нужно. И это лишь доказывает версию, что все эти 48 дней Медведчук находился в СБУ.

Право слово, какие-то слишком истрепанные "фокусы" у Зеленского. И радость фальшивая. А насчет обмена украинцев на украинцев, то гораздо более перспективно, если бы Зеленский предложил бы обменять украинских военных, сдавшихся в плен, на других украинцев. Например, на Авакова, Турчинова, Арестовича, Залужного и прочих военных преступников. Тех, кто расстреливал российских солдат, оказавшихся в плену, кто стрелял "Точкой У" по Краматорску (вы заметили, как тема сразу исчезла из всех мейнстримовых потоков после обнародования серийных номеров упавшей в Краматорске ракеты?), кто расстреливал местных жителей в Буче. Но менять их не с Россией, а с республиками Донбасса.

А то у нас законодательство слишком гуманное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский объявил охоту на Медведчука, и того задержали

Президент Украины опубликовал фото задержанного народного депутата Виктора Медведчука в наручниках (подробнее)

Зеленский заявил о задержании Виктора Медведчука

Украинский лидер не стал раскрывать детали задержания (подробнее)