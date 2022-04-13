Минобороны опубликовало видео ответного ракетного удара по украинскому "Буку"

Вертолеты выполняли задачи по поддержке наземной группировки войск

Минобороны опубликовало кадры группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28н, Ка-52 по уничтожению огневых позиций противовоздушной обороны и бронетехники Вооруженных сил Украины.

- Вертолеты выполняли задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук" Вооруженных сил Украины. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ответный ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса противовоздушной обороны, - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику Вооруженных сил Украины, которая была замаскирована в лесистой местности.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Уничтожает она как воздушные, так и наземные цели.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помощь российских военных, в том числе саперов, в эти дни особенно необходима и украинским фермерам. В Харьковской области вовсю идет посевная кампания, однако они просто боятся выходить в поле. Им приходится останавливать технику, когда попадаются неразорвавшиеся мины и снаряды.

Российские военные саперы выезжают на места находок по просьбе местных агрономов. В некоторых районах приходится проводить сплошное разминирование.