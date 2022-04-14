Киркоров объяснил, почему сын Стоцкой вырос его копией

У Стоцкой на заре карьеры был роман с Киркоровым Фото: Личный архив

Певицу и актрису Анастасию Стоцкую уже замучили расспросами о родстве с Киркоровом.

То ее сына Александра сравнивали с наследником Филиппа Киркорова Мартином, поскольку мальчики удивительно похожи. А теперь и по поводу дочери пишут комментарии в Инстаграме, мол, и дочь певицы напоминает Филиппа Киркорова.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что у Стоцкой на заре карьеры был роман с Киркоровым.

- Настя - это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни, - признался Киркоров в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru.

И в том, что дети Анастасии так похожи на него Филипп видит мистическую подоплеку Фото: Личный архив

Артист объясняет, что не женился на «рыжей бестии» только по одной причине -тогда он ещё был в отношениях с Аллой Пугачёвой.

- Во-первых, я в то время еще был в отношениях (с Пугачевой – Ред.). А во-вторых, хотя я и понимал, что уже ничего нет, Настя - это все равно было бегство... И все-таки Стоцкая - это нечто особенное в моей жизни. Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году, - считает король поп-сцены.

И то, что дети Анастасии так похожи на него Филипп видит мистическую подоплеку.

- Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты, - высказался Киркоров.

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