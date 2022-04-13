Выслужиться перед Зеленским не получится

Был и есть в Незалежной такой ресурс "Страна.уа". Единственным его владельцем является Игорь Гужва, украинский журналист и телеведущий

Каким же провидцем был Николай Васильевич Гоголь! Помните, как у него Тарас Бульба, взяв на прицел своего сына, вопрошает Андрия: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Один в один та мизансцена разыгрывается сейчас на Украине. Только нынешних "андриев" утилизируют сейчас не те, кого они предали, а те самые "ляхи"

Был и есть в Незалежной такой ресурс "Страна.уа" (в Телеграме канал "Политика Страны"). Единственным его владельцем является Игорь Гужва, украинский журналист и телеведущий, в октябре 2018-го получивший в Австрии статус политического беженца. Бежал в Австрию из Киева Гужва несколько ранее, в начале февраля того же года. "Страна" долгое время была вменяемым оппозиционным ресурсом. Несмотря на обвинения в пророссийскости, ничего подобного на ресурсе не наблюдалось. Да, там критиковали власть, сначала Порошенко, потом Зеленского, но к России относились достаточно прохладно.

Первый сигнал о происходящих изменениях в политике редакции прозвучал в июле 2021-го, когда первый зам главного редактора "Страны" Светлана Крюкова написала пробандеровский текст в ответ на статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Все русофобские идеологические тезисы бандеровцев были тщательно процитированы Крюковой в качестве ее собственной позиции. И нацистов на Украине не было и нет, и Россия всегда мечтала лишь о "кровавых завоеваниях", и многое другое. Скандал был большой, и сама Крюкова потом пыталась всем объяснить, что это ее личное "женское" видение, а не позиция редакции. Хотя всем было понятно, что это не так, и первый звоночек тренькнул.

Дальше – больше, а с началом российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины "Страна" окончательно перешла на антироссийские позиции. Вы не найдете на страницах этого издания ни одного аргумента, который бы опровергал украинские фейки. Наоборот, редакция усиленно тиражирует самые бредовые домыслы и изобретения больных на голову украинских фантазеров, обвиняющих Россию и русских в злодеяниях вселенского масштаба.

Можно было предположить, что редакция таким способом пытается защититься от возможных репрессий. Например, одесский журналист Юрий Ткачев, который с началом операции России в своем Телеграм-канале отказался напрочь занимать чью-либо сторону и работал исключительно в информационном ключе, сообщая о происходящем, сейчас находится "на подвале в СБУ" после того, как во время обыска ему подкинули гранату и патроны. Но что касается "страны", к ним это вряд ли относится. Свою работу по очернению российских военных они делали с "огоньком", зажигательно и творчески подходя к решению задачи. В конце концов, могли бы временно закрыть свой ресурс, если бы хотели оставаться честными. Однако, работали, и не просто трудились, а люто русофобствовали. И, по всей видимости, главред "Страны" "политэмигрант" Игорь Гужва из Австрии одобрил или санкционировал такую трансформацию своего ресурса, в котором нет ни слова про провокации украинских ВСУ в Буче, Краматорске, про вчерашнюю сдачу в плен тысячи с лишним морпехов в Мариуполе, зато все выступления Зеленского, заявления Залужного, Авакова, Арестовича и прочих персонажей без малейшей попытки критического осмысления. Наверное, рассчитывали, что "ляхи" оценят такую позицию.

Но – не помогло. Не оценили.

- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции-НАПК и ОО «Рух ЧЕСНО» внесли первые 100 человек в реестр госизменников. Среди них 73 человека - политики, 15 – медийщики, 13 - представители правоохранительных органов и 1 судья. В реестре собраны данные о коллаборантах из 14 областей Украины, - такое сообщение появилось во вторник на официальной странице "Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". - Из представителей медиа сферы в реестр внесены: Кирилл Вышинский, Валентин Гайдай, Игорь Гужва, Снежана Егорова, Андрей Ермолаев, Светлана Крюкова, Глеб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Медведева, Диана Панченко, Вячеслав Пиховшек, Михаил Погребинский, Владимир Рогов, Алексей Романов, Александр Семченко.

Немного коробит, конечно, что наряду с Владимиром Роговым, который сейчас представляет ДНР на освобожденных от нацистов украинских территориях, вместе с Кириллом Вышинским и умеренным во взглядах политологом Михаилом Погребинским присутствуют в этой же компании Игорь Гужва, та самая Светлана Крюкова, Диана Панченко и т.д. Но, с другой стороны, это лучший пример того, что договариваться с Зеленским и его командой, пытаться прогнуться под них и выслужиться перед ними – дело заведомо провальное. Если вы не целовали их взасос и не восхваляли взахлеб с самого начала, то можете смело столбить себе место среди "державных зрадников" (государственных изменников). И если "Рух ЧЕСНО" – это всего лишь общественная организация, хоть и очень влиятельная на Украине, то Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – самая что ни на есть правительственная структура.

И от внесения в реестр государственных изменников до водворения "на подвалы" СБУ путь может быть короче, чем от обеда до полдника. И как тут не вспомнить Гоголя?

- Ну что, помогли вам ваши "ляхи"?

А еще вспоминается персонаж Никиты Михалкова князь Пожарский из "Статского советника".

- Сожрите друг друга.

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