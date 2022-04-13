Минобороны России демонстрирует видеокадры уничтожения украинской артиллерийской батареи

Минобороны опубликовало кадры уничтожения батареи гаубиц Д-20 ВСУ

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают зачищать Донбасс от украинских националистов, которые еще не бросили оружие.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения батареи 152 мм. Гаубиц Д-20 ВСУ. Огонь артиллерии по батарее ВСУ осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата. В результате точного попадания огнем артиллерии гаубицы противника и боекомплекты к ним уничтожены.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Попасная Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады.

В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения.

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Глава Чеченской республики заявил, что подразделения Исы Таймасханова выкурили из подвалов Мариупольского завода «Азовсталь» более 1000 морпехов Вооруженных сил Украины.

- Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен, среди них сотни раненых. Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов, — заявил Кадыров.

При этом он предупредил, что за всеми, кто не сдаст оружие придет его брат "Хамас" (Иса Таймасханов) с бойцами. Они выяснили, что «азовцы» могли бы еще долго сопротивляться: под землей нашли оборудованный мини-штаб, где были складированы боеприпасы и провизия.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что первоочередной задачей спецназа является полное освобождение ЛНР и ДНР «от нациков и шайтанов», а далее — «всех остальных городов», включая Киев.

В это время российские военные на территории одной из брошенных Вооруженными силами Украины воинских частей нашли беспилотники с 30-литровыми емкостями для жидкости и распылителями. Подобные беспилотники Украина по программе Пентагона планировала использовать для распыления химических отравляющих и биологических веществ над мирными городами Донбасса.

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