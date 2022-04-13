Тамара Глоба назвала, кому 2022 год принесет счастье и деньги: Гороскоп для всех знаков зодиака от главного астролога страны

Так вышло, что самыми популярными стали предсказания астролога Тамары Глобы Фото: Личный Архив

Астрологи объявили: астрономический год начался в день весеннего равноденствия 21 марта, так как Солнце в этот день входит в Овен. А это повод для новых предсказаний и советов от звездных экспертов. Сейчас люди отвлекаются от серьезных новостей и прогнозов астрологическими предсказаниями – многим хочется верить в чудеса и в помощь личных планет-покровителей. Так вышло, что самыми популярными стали предсказания астролога Тамары Глобы.

Пересказываем гороскоп для всех знаков Зодиака от Тамары Глобы, который она озвучила на YouTube (канал «Стрелец-Молодец»). В целом 2022-й год – год Юпитера, год перемен, а для многих – возможностей. Если очень богатые люди многое потеряют ради того, чтобы уравновесить жизнь других людей. То многие простые людей получат шансы, которые приходят в эпоху больших перемен – воспользоваться новыми возможностями, предложениями, технологиями, финансовыми потоками и т.д. Шансы на стабильность даются тем, кто будет беречь семью, баланс; тем, кто хорошо умеет делать свое дело и сможет удержать его в руках, развить и приумножить. Совет – не вести споров на политические темы с тем, кто не разделяет ваших взглядов. Сейчас нам важно не перессорится.

Овен

Этот год в основном удачный, потому что есть возможности карьерного взлета. Успех принесет то, что делали до сих пор. Внезапный успех может прийти летом и осенью. Возможно он будет связан с поездками, перемещения. Некоторые друзья уйдут из окружения – рассыплются какие-то связи и планы. Но это год, когда Овен строит свое материальное положение. Ему нужно активно браться за новые дела. Будут трудности, которые касаются жилья.

Телец

Для Тельца это очень важный и решающий год. Потому что восходящий кармический узел находится в Тельце. Все что Телец делает в 2022-м и в 2023-м году принесет ему большие перемены в жизни. Это задел событий на последующие 19 – 20 лет. Ближайшие 8 – 9 лет идет активный период в плане перестройки и перемен. Возможны планы, работы и события, которые по началу не принесут денег, покажутся невыгодными, неинтересными. Но это перспективные дела, которые принесут хороший урожай. В конце апреля и в мае могут возникнут трудности – они касаются здоровья, личного кризиса, потерь отношений. Надо беречь семейные отношения. В мае человек может проститься не только с личными, но и с деловыми партнерами. Нужно быть осторожными в дорогах. Лето – подготовка к новому жизненному этапу. Осень – период возможностей для будущего, которые откроются благодаря друзьям и авторитетным покровителям. Ноябрь может быть сложным.

Близнецы

Первая половина года дает перемены в работе. А также проблемы со здоровьем, и в отношениях с окружающими. В конце весны возникнут ситуации, которые принесут перемены на службе. Лето и осень - шаткое положение в финансах, но будут помогать друзья. Осенью жизнь налаживается - возникнут новые цели и возможности. Близнецы разовьют небывалую активность, которая перекинется и на следующий год. Вкручиваясь в новые дела и в новую работу, надо помнить и о здоровье.

Рак

Год дает успех, принесет поддержку и вдали от дома. Человек занят глобальными вопросами. Могут быть удачные поездки, новая работа с дальними партнерами, которая принесет хорошие шансы. Успех в работе и личных делах идет параллельно с духовные переживаниями – внутренние страдания (из-за личных и общественно-политических проблем) начнутся в мае и продлятся до следующей весны. Период новых возможностей и перестройки планов. Но дважды в году они рухнут: в конце апреля и мая, в конце осени. В итоги все дороги будут счастливыми и удачными. С осени и до конца года человек лучше всего будет себя чувствовать в пути.

Лев

Год довольно сложный. Много расходов, трудностей с партнерами и противниками. Лев мечется между отношениями с постоянными партнерами и людьми, которые приходят в его жизнь. Наиболее сложный период – весна. Летом вдали от дома Лев почувствует себя хорошо. Поездки будут удачными, счастливыми, придет помощь издалека, будут возможности и для заработков. Осень наиболее удачный период – Лев включается в планы, в работу с друзьями. Изменения в карьере – май и ноябрь.

Дева

Год приносит успех партнерам личным и деловым. И работать надо не в одиночестве – надо работать в группе; полагаться на людей успешных и авторитетных. В карьере самая активная деятельность в осеннее время. Возможно укрепление семьи – кто-то придет в семью во второй половине года.

Весы

Год успешный в работе, в делах. Он приносит укрепление личных отношений. Но могут быть сложности с людьми, которых любишь; нужно беречь детей. Год перемен в материальных вопросах. То, что Весы накопили ранее, во что вложились – теперь это принесет отдачу. Трудности в дорогах и материальных делах – февраль, конце апреля, май, конец июля и августа, ноябрь. Для Весов активное время начнется с конца лета.

Скорпион

Многое, что было в жизни Скорпиона теперь придет как компенсация и поддержка. Весна и осень: жизнь будет сильно перестраиваться. Нужно питаться тем, что уже заработал. Многое из прошлого уйдет. Дороги будут не очень удачными. Главное: работа, забота о здоровье, занятие хозяйством. Хорошее время для любви, для пополнения семейства – этим надо воспользоваться. Шансы для продолжения рода у Скорпиона в этом году хорошие.

Стрелец

Год дает поворотные события. Во многом он успешен в финансовых вопросах. Это может быть год любви, творчества, продвижения вперед. Вторая половина года – время расходов, могут возникнуть трудности с противниками, с партнерами и людьми, которыми человек себя окружил. Тем не менее это год – не самых больших материальных и моральных потерь, поэтому Стрелец в балансе в этом году. Изменится коллектив на работе, и за спиной могут скопиться трудности – в конце весны и осени. Следующий год начнется с возможностей.

Козерог

Первая часть года – успех, прибыль. Денег будет столько - сколько надо. Без денег Козерог не останется. Год укрепления родственных связей, бизнеса; будет немало поездок. Возможность строительства, укрепления домашнего положения. Вот только возникнут трения с личными партнерами и с противниками. Внимательно отнеситесь в период лета к домашним делам.

Водолей

Уходят все лишние люди. Человек вдруг переоценит многие вещи. Новые люди пойдут на встречу, будут помогать, видеть в Водолее лучшее и относится к нему справедливо – давать шансы для продвижения. Главное – беречь здоровье. Решаются жилищные вопросы – перестройка дома, могут быть переезды. Без денег Водолей не останется. Денег будет достаточно: особенно осенью.

Рыбы

Юпитер в этом году прибывает в Рыбах. И Рыбы как бы получают компенсацию, поддержку за все, что они пережили за предыдущие годы. Приходит аванс жизни и судьбы на будущие годы. Авансы нужно будет отработать, так как активный год в плане новых возможностей для Рыб. В плане обучения, переездов. Успехи придут осенью: это касается и дома, и дальних дорог, и личных дел. В течении года будет неплохая прибыль; возможности заработать и лавировать между обстоятельствами для Рыб в этом году хорошие.