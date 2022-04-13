Киев поставил Берлин на колени

Лоббирование Штайнмаером проекта "северный поток – 2" и тесные связи с Москвой делают президента ФРГ нежелательной персоной на Украине Фото: REUTERS

Визит руководства республик Прибалтики в Киев обрастает новыми скандальными подробностями. Оказывается, вместе с ними на Украину хотел прибыть и президент ФРГ Франк-Валтер Штайнмаер. То самый, что в бытность главой МИД германии придумал "формулу Штайнмаера", которая должна была разрешить конфликт между ЛДНР и Украиной и урегулировать политический кризис и гражданскую войну мирным дипломатическим путем. Но – не смог.

И не потому что сам не захотел, а по той причине, что президент Украины Владимир Зеленский самым простым способом указал ему на дверь. Причем, без всяких дипломатических уверток. Прямо объявил, что лоббирование Штайнмаером проекта "северный поток – 2" и тесные связи с Москвой делают президента ФРГ нежелательной персоной на Украине. Персона нон грата.

Понятно, что президент ФРГ – фигура, которая мало что решает в современной Германии и ЕС, но номинально все же он, а не канцлер является главой государства. И получить такую публичную пощечину от жалобно скулящего под дверью нищего побирушки – это то еще унижение.

Кстати, это не чьи-то домыслы и фантазии. В получении данной пощечины Штайнмаер признался сам.

- Очевидно - и я должен это признать - моего визита там (в Киеве – прим. авт.) не желали, - только и смог он жалобно проблеять журналистам, которые спросили его о причинах отмены визита.

Кто-то может удивиться борзости Зеленского и тому, как раздулась его мания величия. Но на самом деле к этому все шло. Посол Украины в Германии Мельник, который ставит правительству ФРГ ультиматумы чуть ли не в ежедневном режиме, озвучивая "хотелки" Украины из всех медийных площадок, куда он может пробиться, окончательно решил, что это именно он управляет Германией.

Если ранее его требования по большей части относились к оказанию Украине военной помощи со стороны ФРГ, то сейчас он озвучил уже требования к внутреннему устройству социума Германии. Он потребовал полного запрета российского флага на проводимых в Германии демонстрациях, митингах и прочих общественного мероприятиях. Он уже заявлял, что считает врагами всех русских и призывал к их уничтожению, но это было, как говорится, его личное дело. Сейчас же он абсолютно нагло стал вмешиваться во внутреннюю жизнь Германии. Примечательно, что в Германии уже появилась петиция с требованием выслать Мельника из Германии.

Кто-то может удивиться борзости Зеленского и тому, как раздулась его мания величия. Но на самом деле к этому все шло Фото: REUTERS

Но теперь, после выходки Зеленского, устроившего настоящий скандал, вышедший за рамки дипломатического, немцы имеют полную возможность убедиться, что Мельник нес не отсебятину, а это совершенно обнаглело государство Украина.

Немцы настолько возмутились выходкой Зеленского и настолько явным неуважением к Германии, что заполонили соцсети своими критическими откликами. Они словно бы проснулись и теперь в открытую пишут и о нацизме на Украине, и о наглости Зеленского, который предстал в настоящем своем облике кровавого нищего вымогателя-грабителя.

Действительно, долготерпению немцев, которыми украинцы стали уже управлять и понукать ими, можно удивиться. Даже в наиболее антироссийски настроенной Польше те же украинские беженцы ведут себя не настолько нагло, как в Германии. А теперь стало ясно, что между этими обнаглевшими понаехавшими из Украины и оставшейся в Киеве украинской властью нет никакой разницы.

Но тут посол Украины в ФРГ все тот же Мельник решил, что скандал от высказывания Зеленского недостаточно резонансный и подлил бензинчика в костерок.

- Киев будет рад видеть канцлера ФРГ Олафа Шольца вместо Штайнмайера для переговоров о помощи тяжелым вооружением, - заявил этот как бы дипломат, который фактически объявил президента ФРГ персоной нон грата на Украине. А этим предложением еще и низвел Шольца до уровня украинской марионетки или до полового мальчика в трактире, выбегающего на сцену со словами: "Чего изволите?"

Теперь вопрос - станет ли нынешнее поведение Украины смешным для канцлера Олафа Щольца, как раньше для него было смешным заявление о геноциде в Донбассе? Возмутится ли он и даст отпор обнаглевшему приживалу? Или он утрется вместе со всей Германией и продолжит удовлетворять потерявшего берега Зеленского, который показал, что он не ставит крупнейшего спонсора и в ломаный грош?

Слишком многое говорит, что он изберет последний вариант. И немцам останется продолжать хлебать современное украинство полными ложками. И вот вопрос, когда Шольц примет приглашение, ему к Зеленскому надо будет нормально подходить или на коленях?