Официальный представитель СК России Светлана Петренко

В Следственном комитета России заявили, что на Украине, после завершения боевых действий обнаружены тела 4 убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов телесные повреждения были получены ими при жизни.

- Данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными. По фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине возбуждены уголовные дела по статьям «убийство двух и более лиц по мотивам ненависти с особой жестокостью с целью сокрытия преступления» и «применение запрещенных средств и методов ведения войны», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее различные украинские политики успели сделать ряд заявления, что они не будут соблюдать требования Женевской конвенции в отношении российских военнослужащих.

Очевидно, что после таких заявлений военных преступников Украины будут ловить и судить, как обычных уголовников или убийц маньяков.

Российские правоохранительные органы во взаимодействии с управлениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Предварительное следствие по уголовным делам продолжается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать целенаправленные обстрелы украинскими военнослужащими Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Украинские военнослужащие не дают им выехать, обстреливая дороги. Под обстрелами погибли мужчина и женщина. При этом в монастыре находятся 250 беженцев. Среди них есть тяжелобольные и дети. Сообщается также, что украинские националисты не пропускают в монастырь гуманитарную помощь.

Следователям поручено зафиксировать и расследовать все эти факты, установить круг лиц, причастных к совершению преступлений против мирного населения, для привлечения к уголовной ответственности.

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