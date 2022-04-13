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Политика13 апреля 2022 9:00

СК России: на Украине обнаружены тела российских военнослужащих со следами пыток

Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были нанесены им при жизни
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель СК России Светлана Петренко

Официальный представитель СК России Светлана Петренко

В Следственном комитета России заявили, что на Украине, после завершения боевых действий обнаружены тела 4 убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов телесные повреждения были получены ими при жизни.

- Данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными. По фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине возбуждены уголовные дела по статьям «убийство двух и более лиц по мотивам ненависти с особой жестокостью с целью сокрытия преступления» и «применение запрещенных средств и методов ведения войны», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее различные украинские политики успели сделать ряд заявления, что они не будут соблюдать требования Женевской конвенции в отношении российских военнослужащих.

Очевидно, что после таких заявлений военных преступников Украины будут ловить и судить, как обычных уголовников или убийц маньяков.

Российские правоохранительные органы во взаимодействии с управлениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Предварительное следствие по уголовным делам продолжается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать целенаправленные обстрелы украинскими военнослужащими Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Украинские военнослужащие не дают им выехать, обстреливая дороги. Под обстрелами погибли мужчина и женщина. При этом в монастыре находятся 250 беженцев. Среди них есть тяжелобольные и дети. Сообщается также, что украинские националисты не пропускают в монастырь гуманитарную помощь.

Следователям поручено зафиксировать и расследовать все эти факты, установить круг лиц, причастных к совершению преступлений против мирного населения, для привлечения к уголовной ответственности.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 13 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 апреля 2022 года (подробности)

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