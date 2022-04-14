Киркоров признался в тайном романе с Ладой Дэнс: «Мне тогда было 20-25…»

Лада Дэнс Фото: Личный архив

Ещё до встречи со своей единственной, но уже бывшей женой Аллой Пугачёвой Филипп Киркоров, как оказалось, был весьма влюбчив.

По словам певицы Азизы, будущий поп-король даже хотел не ней жениться.

- Филипп привел меня к себе домой, познакомил со своей мамой, она пекла очень вкусные пироги. Киркоров меня успокаивал: «Не переживай за фигуру, ты стройненькая, тебе выпечку можно!». Мне было с ним хорошо - Филипп остроумный, добрый. В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: «Я вас благословляю!», - рассказывала kp.ru Азиза.

Однако пожениться им было не суждено. Певица влюбилась в своего концертного директора Игоря Малахова.

Филипп Киркоров подтвердил роман с певицей в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru.

- Влюбился. Азиза меня тогда сразила. Потом Маша Распутина сразила. И Лада Дэнс...-огорошил новым признанием спецкора kp.ru Марию Ремизову Филипп Киркоров.

- Ой, ну мне тогда было 20-25 лет. А потом они же все мне в результате отказали. У меня почему-то была навязчивая идея сделать предложение всем красивым певицам. Я теперь понял, кого я любил. Я не их любил, я любил телевизор, который их так красиво показывал, что не влюбиться было невозможно, - рассказал Филипп Киркоров.

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