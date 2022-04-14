Филипп Киркоров рассказал о браке с Аллой Пугачёвой: «Наши пути давно разошлись!»

Певец не скрывает, что долго не мог оправиться после развода Фото: Руслан РОЩУПКИН

В интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru, Филипп Киркоров прокомментировал свой самый известный роман - 10-летний брак с Аллой Пугачёвой.

- Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было,-сказал Филипп Киркоров. - Я всегда буду говорить «спасибо» судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: «Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить».

В интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru, Филипп Киркоров прокомментировал свой самый известный роман - 10-летний брак с Аллой Пугачёвой. Фото: Руслан РОЩУПКИН

Артист не скрывает, ему потребовалось много времени, чтобы прийти в себя после развода с любимой.

- Я был так серьезно поставлен жизнью на место, что теперь очень боюсь чувства влюбленности. Самое страшное после этого – осознание, что ты не нужен человеку, в котором очень нуждаешься. Я этот болезненный период прожил в своей жизни. Он длился не год, не два, а, может, 10 лет, пока до меня дошло – всё…- признался в беседе со спецкором kp.ru Марией Ремизовой Филипп Киркоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Филиппу Киркорову - 55!: «Я хотел ее возненавидеть, но не смог даже разлюбить!»

30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. Свой праздник, свой золотой юбилей певец решил отметить на сцене - в Питере (с 15, 16, 17 апреля БКЗ «Октябрьский») и в Москве (27, 28, 29 и 30 апреля в Кремлёвском дворце) (подробности)