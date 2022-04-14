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Звезды14 апреля 2022 4:35

Филипп Киркоров рассказал о браке с Аллой Пугачёвой: «Наши пути давно разошлись!»

Певец не скрывает, что долго не мог оправиться после развода
Игорь ПОЛЯКОВ
Певец не скрывает, что долго не мог оправиться после развода

Певец не скрывает, что долго не мог оправиться после развода

Фото: Руслан РОЩУПКИН

В интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru, Филипп Киркоров прокомментировал свой самый известный роман - 10-летний брак с Аллой Пугачёвой.

- Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было,-сказал Филипп Киркоров. - Я всегда буду говорить «спасибо» судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: «Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить».

В интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru, Филипп Киркоров прокомментировал свой самый известный роман - 10-летний брак с Аллой Пугачёвой.

В интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru, Филипп Киркоров прокомментировал свой самый известный роман - 10-летний брак с Аллой Пугачёвой.

Фото: Руслан РОЩУПКИН

Артист не скрывает, ему потребовалось много времени, чтобы прийти в себя после развода с любимой.

- Я был так серьезно поставлен жизнью на место, что теперь очень боюсь чувства влюбленности. Самое страшное после этого – осознание, что ты не нужен человеку, в котором очень нуждаешься. Я этот болезненный период прожил в своей жизни. Он длился не год, не два, а, может, 10 лет, пока до меня дошло – всё…- признался в беседе со спецкором kp.ru Марией Ремизовой Филипп Киркоров.

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Шоу-бизнесОСОБЫЙ СЛУЧАЙФилипп Киркоров, досье KP.RU