Как скачать приложение Сбербанк онлайн после его удаления из Google Play

Как пояснили в Сбере, ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет Фото: Shutterstock

- Из-за введенных санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play, - сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.

Как пояснили в Сбере, ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Весь функционал сохранился.

- Мы рекомендуем не удалять установленное приложение банка. Новые пользователи и те, кто по какой-либо причине удалили приложение с Android-устройств, могут скачать его по ссылке, - пояснили в банке.

Там предупредили, что нужно проявлять бдительность и устанавливать приложение только по этой ссылке на официальном сайте банка, чтобы исключить риск мошенничества. Кроме того, как и раньше, можно пользоваться веб-версией онлайн-кабинета. В нее можно войти с любого браузера, в том числе на телефоне. Она адаптирована под мобильный формат. И на нее наложить санкции не получится.

Напомним, во вторник мобильные приложения Сбербанка (не только для физических лиц, но и для инвесторов, бизнеса и даже детей) удалил из своего магазина AppStore. Они стали недоступны для пользователей айфонов. Но только для тех, кто еще не успел скачать их в телефон. Если приложение уже установлено, оно работает в штатном режиме.