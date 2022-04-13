СК России допросит сдавшихся в плен в Мариуполе украинских военных

Следственный комитет России проведет необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе.

Следственный комитет России проведет необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе.

- Их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям на Донбассе и Украине, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на «необходимость соблюдения международных актов, устанавливающих, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно».

Напомним, по данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова в Мариуполе, в районе металлургического комбината «имени Ильича», в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Генерал-майор отметил, что среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 «военнослужащих женского пола».

Словосочетание «женского пола» генерал-майор применил не случайно. Дело в том, что на женщин вышедшие из подвалов не очень похожи. И это не случайно.

Украинские националисты набирали снайперов их числа украинок осужденных за наркоманию и проституцию, что испытывали ненависть к мужскому полу и сильную мотивацию для совершения убийства.

После медицинского обследования и карантина военнопленных допросят следователи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Следственный комитет России приобщит к материалам уголовного дела и тщательно изучит личные дела украинских силовиков, которые были обнаружены российскими военнослужащими в больнице Херсона. Среди них могут быть лица, причастные к совершению преступлений против мирного населения Донбасса и российских военнослужащих, - заявила официальный предстаитель СК России Светлана Петренко.

Российские военные обнаружили архив с медкартами украинских националистов, которых приписали к детской больнице Херсонской области, где они проходили наблюдение и лечение.