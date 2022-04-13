В госпитале Росгвардии чествовали героев спецоперации на Украине

Дай вам Бог здоровья. Побыстрее выздоравливайте! Фото: Росгвардия

- Спасибо за вашу службу, мужество, патриотизм. Ценой собственного здоровья вы уберегли жизни многих ребят. Уверен, что они вам благодарны. Дай вам Бог здоровья. Побыстрее выздоравливайте!, - обратился к раненым генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш, который посетил Главный военный клинический госпиталь Росгвардии.

Ильяш и председатель Комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев наградили росгвардейцев грамотами и ценными подарками.

Он побеседовал с военнослужащими и сотрудниками, пожелал им скорейшего выздоровления, выразил слова поддержки и благодарности.

Фото: Росгвардия

Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, росгвардейцы награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу».

Ордена Мужества удостоены сотрудники и военнослужащий ведомства прапорщик полиции А. Тарчоков, старшина И. Шумков и старший сержант полиции С. Спиваков.

Тарчоков в Запорожской области отбил нападение диверсантов на воинскую колону. Даже получив ранение, он прицельным огнем удерживал националистов, не позволяя им развить дальнейшее наступление, чем сохранил жизни боевых товарищей и нанес значительный урон противнику.

Старший сержант полиции С. Спиваков во время одного из тяжелых боев, несмотря на полученное ранение, отразил атаку националистов.

Во поздравлении росгвардейцев, находящихся на излечении в госпитале, приняли участие советник директора Росгвардии Игорь Пышкин, члены Комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев и Бекхан Барахоев.