Путин объявил о строительстве дублера Транссиба

Владимир Путин провел совещание по развитию российской Арктики. Президент рассказал, что мы собираемся делать в этом обширном, но малонаселенном крае. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел совещание по развитию российской Арктики. Президент рассказал, что мы собираемся делать в этом обширном, но малонаселенном крае.

Первым делом власти планируют развивать на себе транспортные связи.

- Строительство железнодорожного Северного широтного хода должно начаться уже в этом году. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, и это принципиально важно с учетом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов. Я вчера разговаривал с губернатором Амурской области, там в некоторых местах каждые пять минут поезд идёт – каждые пять минут, - рассказал глава страны.

Путин объяснил, что новая железная дорога нужна и для роста потребления энергоресурсов внутри страны и для их экспорта.

- Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на Соединенных Штатах. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто – для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер, - заявил президент.

Параллельно со строительство дублера Транссиба власти будут развивать и Севморпуть. Российский лидер перечислил, чего сейчас не хватает:

- Портов.

- Аварийно-спасательной инфраструктуры.

- Спутниковых систем мониторинга.

Судя по всему, всем этим предстоит заняться какой-то одной организации.

- Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольной проводки, и в целом чётко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств – со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью, - сказал Путин.

Пока же единого оператора нет, Путин поручил всем особое внимание уделить северному завозу. Санкции не должны ему помешать.

- Вы знаете, что сейчас в результате действий недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек нарушен. Но северный завоз должен пройти чётко и организованно, по графику, без сбоев. Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причём в полном объёме, - распорядился российский лидер.