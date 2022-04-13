Штаб украинских военных оказался завален шприцами

Кадр из видео СК РФ. Фото: YouTube

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России в ходе выезда в населенный пункт Трехизбенка совместно с войсками Народной милиции Луганской Народной Республики нашли временный пункт дислокации войсковой части А4395 (42 отдельный мотопехотный батальон), входящий в состав войсковой части А1736 (57 отдельная мотопехотная бригада).

Бойцы этой части часто обстреливали Луганск и Горловку.

- В ходе осмотра пункта обнаружены служебная документация, а также вооружение иностранного производства ПТУР «NLAW», которые оставлены военнослужащими Вооруженных сил Украины, покинувшими позицию, - сообщили в СК России.

Отметим, что на видеокадрах в помещении штаба украинских националистов можно увидеть стандартный набор бутылок из-под алкоголя и шприцов, которыми вводили наркотики.

Подобную картину можно увидеть во всех помещениях, где жили украинские военные.

В стране, где синтетические наркотики для наркоманов несколько лет выдавались бесплатно, шприцы просто хрустят под подошвами ботинок российских военнослужащих.

Киевские власти набирали в нацбатальоны наркоманов и преступников. Всех, кто был готов убивать российских военнослужащих и мирное население украинских городов и деревень за деньги.

Многие украинские военнослужащие стали сдаться в плен, когда у них закончились наркотики.

Напомним, на окраине Мариуполя добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, в том числе 162 офицера, 45 женщин и 151 раненый. Ранее из 501-й бригады сдались в плен около 300 военнослужащих Украины. Пленных украинских националистов стало так много, что в ДНР пришлось провести дополнительный призыв в конвойную службу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы России.

Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении правоохранительных органов Республики Беларусь, украинские силовики готовились к нанесению удара по областям России, имеющим общие границы с Украиной.

Все причастные к этому лица будут привлечены к уголовной ответственности.

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