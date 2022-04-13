Зачем США новый ленд-лиз: несколько поколений украинцев будут расплачиваться за поставки американского оружия

Акт дает хозяину Белого дома право разрешать ускоренные поставки вооружений Киеву в обход существующих в США бюрократических процедур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале апреля американский сенат единогласно одобрил законопроект с пафосным названием: «Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии». После этого его должна принять палата представителей, а затем документ отправится на подпись президенту Джо Байдену. Ожидается, что закон вступит в силу уже в мае.

Акт дает хозяину Белого дома право разрешать ускоренные поставки вооружений Киеву в обход существующих в США бюрократических процедур. Не потребуется вести долгие переговоры с конгрессом, выбивать деньги из бюджета - все будет решаться простым росчерком президентского пера.

ВООРУЖЕНИЯ В АРЕНДУ

Практика ленд-лиза (сдачи в аренду) впервые была использована США в годы Второй мировой войны. Тогда американцы передали своим союзникам оружие, технику, снаряжение и военные материалы на общую сумму $50,1 миллиардов (примерно 750 миллиардов в нынешних ценах). Из них около $11 млрд пришлось на СССР, который жизнями 27 миллионов своих граждан с лихвой покрыл этот долг. Однако соглашением подразумевалось, что после войны получатели вернут уцелевшую технику или с помощью американских кредитов оплатят то, что предпочтут оставить у себя. Советский Союз, а позже Россия (взявшая на себя все советские обязательства), после долгих и очень трудных переговоров выплатили Вашингтону $722 миллиона по программе ленд-лиза. Рассчитаться полностью удалось только спустя шесть десятилетий после окончания войны - к 2006 году.

ВОЕВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

В 1941-1945 годах США воевали сами и поддерживали тех, кто борется с немецкими нацистами и их сателлитами. Теперешний их ленд-лиз вывернут наизнанку: американцы шлют оружие зигующим носителям свастики. Но лезть в прямую драку Штаты явно не желают и, судя по всему, собираются вести гибридную войну с Россией до последнего украинца. Причем, поколения жителей Незалежной должны успеть выплатить многомиллиардный должок заокеанскому благодетелю, да еще с процентами. Если, конечно, Украина стараниями Владимира Зеленского с компанией до этого не развалится окончательно.

Правда, пока что на нужды Киева Вашингтон расщедрился в несравненно меньших масштабах, чем это было во времена Второй мировой. С 24 февраля США ассигновали на военную помощь Украине $1,8 миллиарда. Но дело не только в количестве. Зеленский умолял, чтобы на эти деньги Америка закупила для украинской армии современные самолеты и ракеты, но в пакет вошли 9 тысяч противотанковых комплексов «Джавелин» («по десять на каждый российский танк», как хвалился Байден, правда более сотни этих систем, поставленных ранее, уже достались в качестве трофеев российским войскам и бойцам ДНР/ЛНР), 800 систем ПВО (в основном ПЗРК «Стингер»), дроны-камикадзе Switchblade, а также средства киберзащиты. Предполагается, что все это будет поступать в Незалежную через границы с Польшей и Румынией, где создадут склады для ленд-лизовской техники. Венгрия пропускать американское оружие (да и чье-либо другое) пока категорически отказывается.

Зеленский умолял, чтобы на эти деньги Америка закупила для украинской армии современные самолеты и ракеты, но в пакет вошли 9 тысяч противотанковых комплексов «Джавелин» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В БОЙ ИДЕТ АНТИКВАРИАТ

Кстати, о «другом» оружии. Некоторые страны, в основном бывшие члены Варшавского договора, воспользовались возможностью сбагрить Украине советский военный «антиквариат», пылившийся у них в ангарах с социалистических времен. Все лучше, чем тратить немалые средства на утилизацию некогда грозного, но давно морально устаревшего железа. Например, Чехия готова отправить 30 оставшихся у нее советских танков выпуска 80-х годов. Польша тоже собирается отгрузить танки, ЗРК «Тор» и самолеты МиГ-29. А Словакия уже переправила на «восточный фронт» два комплекса ПВО С-300, которые, едва прибыв под Днепропетровск, были сразу же уничтожены ударами высокоточных российских ракет.

Другие члены НАТО тоже «рекрутированы» американцами на поставки вооружений Киеву. Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что Лондон передаст комплексы ПЗРК Starstreak, 300 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов, а также приборы ночного видения, бронежилеты и шлемы. Германия собирается поставить выслужившие все сроки 50 танков Leopard 1 и 60 БМП Marder.

Но, как уже неоднократно заявлялось на официальном уровне в Москве, все эти вооружения, как только они пересекут границу Украины, будут считаться законными целями. А «Леопарды» - они ведь тоже ярко горят...

«ЕВРОПЕЙСКИЙ АФГАНИСТАН»

Западные эксперты, да и кое-кто у нас, сейчас говорят: не начнись российская спецоперация на Украине, не стали бы американцы «на ура» принимать закон о военной помощи Киеву по программе ленд-лиза. Но правда в том, что законопроект, о котором идет речь, был внесен в конгресс еще в январе - за месяц до начала острой фазы кризиса.

Ведь поставки вооружений и оборудования - эффективный инструмент закабаления Украины, которая со времен майдана рассталась со своим политическим суверенитетом, превратившись в вассала Запада, прежде всего - США. Теперь же она и вовсе переходит на экономическое содержание у Вашингтона. Да, Киев похлопывают по плечу: мол, мы с вами в борьбе за свободу! Но в действительности относятся к Украине как к захудалой стране «третьего мира».

Видимо, США рассчитывают как можно дольше поддерживать в горячей стадии конфликт в Незалежной. Судя по характеру вооружений, поставляемых в рамках ленд-лиза, американцы уже похоронили армию Украины и мыслят категориями партизанской войны и прямой террористической деятельности. Они не считают страну суверенным государством, нуждающимся в реальной военной помощи, а стремятся превратить ее в своего рода «европейский Афганистан», где орудуют террористы, которых можно годами снабжать оружием против России. За деньги, конечно.

КОНКРЕТНО

Военная помощь США Украине в 2022 году

Более 1400 переносных противовоздушных комплексов «Стингер»

Более 5000 переносных противотанковых систем «Джавелин»

Более 7000 других противотанковых систем

Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов «Свитчблейд»

Более 7000 единиц стрелового оружия

Более 50 млн патронов

45 тысяч бронежилетов и шлемов

Ракетные системы с лазерным наведением

Малые разведывательные беспилотники Puma

4 противоартиллерийских и противобеспилотных радара

4 переносных радара контрбатарейной борьбы

Бронетранспортеры

Приборы ночного видения, тепловизоры, бинокли

Тактические системы защищенной связи

Коммерческие сервисы спутниковых изображений

Костюмы сапера

Медицинские поставки, включая аптечки первой помощи

По данным Пентагона на 7 апреля.

Что получил по ленд-лизу СССР

Самолеты - 11 400 шт.

Танки и самоходные артустановки - 12 000

Грузовики - 427 284

Паровозы - 1977

Товарные вагоны - 11 075

Корабли и катера - 307

Подлодки - 4

Кроме того, поставлялся авиационный бензин и продовольствие. Доля их поставок по ленд-лизу не превысила 7% от аналогичной продукции, произведенной в СССР.