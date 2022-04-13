Врач назвала продукты, отказ от которых поможет облегчить аллергию на пыльцу растений

Аллерголог-иммунолог Ксения Рябова рассказала kp.ru, чем себе помочь в период сезонного цветения растений-аллергенов Фото: Shutterstock

- В последние несколько десятилетий наблюдается активный рост заболеваемости поллинозом (то есть аллергией на пыльцу растений. - Ред.), - рассказала в интервью «Комсомолке» эксперт телеканала «Доктор», врач аллерголог-иммунолог, научный сотрудник лаборатории иммунопатологии института молекулярной медицины Сеченовского университета Ксения Рябова.

Среди причин такого всплеска - и загрязнение воздуха, и чрезмерные попытки родителей уберечь маленьких детей от любых встреч с микробами. А также, что немаловажно, дебюту и обострению всех аллергических заболеваний, включая поллиноз, способствуют высокие психоэмоциональные нагрузки. Кто сейчас не страдает от стрессов?..

Мы попросили врача рассказать: что поможет смягчить симптомы аллергии на пыльцу и как себя грамотно вести в период обострения поллиноза.

ПИТАНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

- Ксения Александровна, может ли питание усугубить или облегчить поллиноз?

- Каждый аллергик должен знать свой аллерген (для этого делаются специальные тесты. - Ред.). Вместе с тем важно понимать, что у каждого аллергена, вызывающего поллиноз, есть «родственные» продукты. Именно их нужно исключить из своего рациона в период обострения. Так как эти продукты могут усугубить симптомы поллиноза и стать причиной тяжелого течения болезни.

Например:

* Если ваш аллерген береза, на время ее цветения нужно отказаться от яблок и других косточковых фруктов и ягод, моркови, орехов, а также сельдерея.

* При аллергии на пыльцу злаковых трав в сезон их цветения ограничиваем хлебобулочные изделия, манную крупу, геркулес, кукурузу. При выраженной аллергической реакции все эти продукты нужно на время полностью убрать из питания.

* Также могут усугублять симптомы поллиноза в период его обострения: консервированные продукты, алкоголь, мед. И - ярко окрашенные продукты: болгарский перец, красные яблоки, клубника и т.п. «Они обладают раздражающим действием на слизистые ЖКТ, содержат гистамин (биологически активное вещество, запускающее аллергические реакции. - Ред.) либо способствуют его выбросу, что и приводит к ухудшению состояния», - поясняет Ксения Рябова.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Чем еще себе помочь

Эффективный способ избежать обострения поллиноза – уехать в другую климатическую зону. Но эта возможность есть далеко не у всех. Врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова дает такие рекомендации для смягчения симптомов аллергии на пыльцу:

- 2-3 раза в неделю проводите влажную уборку,

- поддерживайте влажность воздуха в помещении (или с помощью прибора-увлажнителя, или хотя бы расставьте миски с водой. - Ред.),

- в период активного цветения растения-аллергена как можно реже выходите на улицу,

- после прогулки промывайте носоглотку изотоническим раствором для очищения верхних дыхательных путей от пыльцы (такие растворы продаются в аптеках).

«Одним словом, важно принимать меры, чтобы минимизировать попадание аллергенов в дыхательные пути и на слизистую глаз и носа, - резюмирует врач. - Однако самым эффективным методом будет этиотропная терапия, то есть направленная на причину заболевания. Для поллиноза это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Такой метод лечения можно также назвать прививкой от аллергии, поскольку пациенту вводят препарат, содержащий малую дозу аллергена. При регулярном введении происходит привыкание организма и развивается толерантность, то есть нечувствительность к аллергену».

В большинстве случаев АСИТ эффективна, но всегда есть исключения, предупреждает Ксения Рябова. Спрогнозировать эффективность терапии для конкретного пациента помогает так называемая аллергокомпонентная диагностика. Она появилась недавно и позволяет определить мажорные и минорные компоненты аллергена, поясняет эксперт.

БУДЬ В КУРСЕ

Когда и как правильно принимать лекарства

Многие начинают принимать антигистаминные препараты, когда из носа уже вовсю течет, глаза слезятся, в горле першит. Это не самое правильное решение, отмечает Ксения Рябова.

- Стоит вспомнить пословицу: «готовь сани летом…», и подготовиться к сезону цветения заранее. Если говорить о лечении методом АСИТ (см. выше), то это процедура регулярная и, как правило, проводят ее в осенне-зимний период.

Что касается антиаллергических препаратов, то лучше начинать их прием за пару недель до того, как зацветут растения-аллергены. Это также значительно облегчит протекание поллиноза.

- Некоторые не принимают ничего, пытаются перетерпеть симптомы. Это не опасно?

- Самое опасное последствие поллиноза, если пренебрегать рекомендациями аллергологов, – системные реакции, включая отек. Это жизнеугрожающие состояния, которые могут закончиться печально. Поэтому вывод однозначный: лечение, смягчение симптомов и соблюдение рекомендаций врача при поллинозе обязательно!