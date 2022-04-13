Дмитрий Песков о предложениях обмена Виктора Медведчука: Он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной операции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

- ...Виктор Медведчук является депутатом Рады и известным украинским оппозиционным политиком, который возглавлял оппозиционную партию, имеющую свой взгляд на происходящее в Украине и свою позицию, - сказал в среду, 13 апреля, официальный представитель Кремля. - И Медведчук всегда был за мир, всегда выступал за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе.

Кстати говоря, если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались бы или легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы.

Хорошо известны так же взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных взаимовыгодных партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел.

Даже если гипотетически это себе представить (что уже, наверняка, можно было бы понять), что Медведчук покинул бы территорию Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал.

Виктор Медведчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении Медведчука, как это уже широко известно, проводился судебный процесс. По нашему глубокому убеждению, процесс абсолютно политически мотивированный, под абсолютно надуманными предлогами.

Медведчук и тогда не покинул Украину, принял очень непростое решение участвовать в этом судилище.

Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России.

Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем.

Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Мы, несомненно, будем следить за судьбой Виктора Медведчука, к чему, кстати, призываем и европейских политиков, которые так пекутся о свободе слова и говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам. Это та самая ситуация, и здесь уместно ожидать, что они будут останавливать представителей киевского режима от преследования человека за его политические взгляды.

- Все, что случилось с Виктором Медведчуком – это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим.

- Ну, и еще одно заключение. И мы, и власти Донбасса, конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет, и в решении других вопросов гуманитарного характера, чем он занимался. В том числе, он этим занимался по прямой просьбе киевских властей.

- Вот это то, что я хотел бы сказать по теме Медведчука с учетом тех многочисленных вопросов, которые нам поступали.

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