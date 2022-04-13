В Канаде узнали, что их инструкторы тренировали “крайне правых” на Украине

Еще в 2017 году в Канаде признали, что “Азов” исповедует нацизм. ООН и “Международная Амнистия” осудили батальон за нарушение прав человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда на Запад все-таки доходит. Уже многие знают, что на Украине есть нацистский батальон “Азов”. А на этой неделе в Канаде узнали, что местные инструкторы, возможно, тренировали боевиков этого самого батальона. Об этом сообщило Радио Канады.

Министерство обороны страны отреагировало на это заявлением, что оно не обязано проверять прошлое обучающихся. Ведомство признало, что на фотоснимках, сделанных канадскими военными, один украинский солдат запечатлен с крестом СС времен Второй мировой, а на других фото украинцы засняты с символикой “Азова”. Минобороны оправдывается, что раздавало своим инструкторам методички, которые помогли бы им распознать “крайне-правых”. Такие, дескать, подлежали отстранению от занятий. Однако, не отстранили.

Еще в 2017 году в Канаде признали, что “Азов” исповедует нацизм. ООН и “Международная Амнистия” осудили батальон за нарушение прав человека.

Сообщая обо всем этом, газета “Оттава Ситизен” пишет: “В июне 2018 года канадские официальные лица, включая военных, встречались с лидерами “Азова”. Но несмотря, на то, что они знали о связи подразделения с неонацизмом, они не осудили это. Они были больше озабочены, чтобы СМИ не рассказали о сотрудничестве”.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед греческим парламентом, дал слово двум боевикам, которые представились "этническими греками из Мариуполя, служащими в "Азове". Получился скандал. Большинство парламентариев покинули зал заседаний, заявив, что не желают слушать заявления неонацистов.