Анатолий Полянкин: «Константин Райкин запрещал принимать преподавателей в Школу, если они – не члены семьи Райкиных»

Константин Райкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 апреля стало известно, что ректор Высшей школы сценических искусств (так официально называется театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин ликвидировал должность художественного руководителя вуза. Эту должность занимал Константин Аркадьевич. Он и основал школу сценических искусств в 2012 году. Полянкин не только ректор, но и президент ООО «Центр культуры, искусства и досуга имени А.Райкина», единственного учредителя школы.

- Должность худрука была упразднена господином Полянкиным. Ситуация довольно давно развивалась. К ней я готов. Сейчас я работаю с юристами, - сказала Константин Райкин. - Это случай моей абсолютной правоты, потому что я хочу преподавать. В этой школе я уже подготовил два выпуска артистов. Поэтому эта такая для меня очевидная правота не только моя, но и всего нашего педагогического состава. И всех студентов. А этот человек (Полянкин) даже не заходит в институт. Его не было на протяжении нескольких лет, он не знает ни одного студента, не видит ни одной работы, не посещает ни экзамены, ни дипломные спектакли. Он руководит на расстоянии путем запретов, приказов, бумажек… Ничего не понимая и разрушая все целенаправленно.

У «господина Полянкина» на сей счет своё мнение. Спор вокруг школы Райкина действительно возник не вчера. И давно вышел в судебную плоскость. На сайте школы её ректор Анатолий Полянкин опубликовал «интервью самому себе», в котором отвечает на многие вопросы. Вот, что он пишет.

Анатолий Полянкин, президент ООО «Центр культуры, искусства и досуга имени А.Райкина». Фото: raikin-school.com

В августе 2021 года Константин Райкин подал «заявление о преступлении» в Следственный комитет СВАО. Он назвал своего недавнего партнера, единомышленника Анатолия Полянкина «особо опасным преступником». 23 года Полянкин работал директором театра «Сатирикон» под непосредственным руководством Константина Райкина, художественного руководителя театра. Вместе они создавали школу сценических искусств. Полянкин – ректор, Райкин – её худрук.

По заявлению Райкина была назначена доследственная проверка, которая не выявила никаких преступных действий со стороны Полянкина.

Высшая школа сценических искусств – это частная организация. Она не только не принадлежит государственному театру «Сатирикон», но и не может входить в его структуру. Школа и театр – две организации не совместимых форм собственности.

«Говорить о том, что, когда при театре появляется своя театральная школа — это идеальная модель, которая подпитывает театр, дает приток молодой творческой энергии - лишь красивые слова. Государственное бюджетное учреждение, коим является театр «Сатирикон», не может иметь при себе частную школу. Иначе это нецелевое использование бюджетных средств и конфликт интересов худрука Райкина, что может привести к нарушению им закона о коррупции», - справедливо считает Полянкин.

Ректор – это руководитель вуза, обладающий, по Уставу, всей полнотой власти. Должности художественного руководителя (её в вузах вообще-то не существует) была специально создана для Райкина. Он работает по найму, по совместительству, у него срочный трудовой договор. «Лишить «дела всей жизни» специалиста, устроившегося по совместительству, невозможно в принципе. Работу худрука «Высшей школы сценических искусств» Райкин выполнял в свободное от основной работы время. А основная его работа – в театре «Сатирикон», где он работает худруком в статусе государственного служащего, - пишет Полянкин. - Во-первых, Школа частная, и никто, кроме руководителей, не поможет укрепить ее материальное положение. Райкин считает, что его дело – творить, а все остальное – это дело всех остальных, которые в его понимании являются его «обслуживающим персоналом». О вещах материальных он категорически не заботится, и палец о палец не ударит, чтобы как-то Школе помочь.

Уже больше года он откровенно «отпугивает» от финансирования Школы даже тех благотворителей, которые до 2020 года реально жертвовали свои средства на уставную деятельность Школы. Теперь этих денег нет, но при этом «творец» зарплату получает регулярно, и не малую. Он ведь несколько должностей совмещает в Школе. Это видно по его борьбе даже за ту часть зарплаты, которую он не получает по причине его регулярных прогулов. За зарплату, не выплаченную в связи с административными взысканиями, он борется: хочет ее получить.

Разве может быть Школа для Райкина «делом всей жизни», если он, пользуясь властью художественного руководителя, запрещает принимать преподавателей на кафедру актерского мастерства и режиссеры, если они – не члены семьи Райкиных?

Если он, пользуясь властью художественного руководителя, запрещает создавать в Школе востребованные курсы преподавания актерского мастерства и режиссуры в режиме он-лайн? При этом сам, отдельно от Школы, открывает в интернете «Онлайн-курс Константина Райкина.

Приведенные примеры говорят о том, что то, что Райкин называет «делом всей жизни», имеет под собой не морально-творческое содержание, а личный финансово-имущественный интерес.

Если кратко, суть его заявления о моих якобы «преступлениях» состоит в том, что я через обман и злоупотребление доверием Райкина будто бы совершил хищение имущества Фонда, регулярно присваивал себе прибыль от реализации этого имущества, совершил мошенничество в особо крупном размере»…

По мнению Полянкина, Райкин просит следственные органы возбудить уголовное дело в отношении своего бывшего партнера с единственной целью: чтобы имущество и руководство Школы перешло бы в одни руки – в руки Райкина.

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