Украинского политика подозревают в подстрекательстве к геноциду в отношении россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении мэра украинского города Днепра Бориса Филатова. Украинский политик увлекся подстрекательством к совершению геноцида в отношении российских граждан, то есть склонения к действиям, направленным на "полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой". Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал следователям дать правовую оценку русофобским высказываниям мэра Днепра.

- Установлено, что Борис Филатов в социальных сетях, имея многотысячную аудиторию подписчиков, опубликовал пост с призывами убивать россиян. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы для оценки высказываний Филатова. Следствием предпринимаются меры, направленные для объявления его в розыск, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Русофобские выступления звучат из уст Филатова не в первый раз. В 2014 году он предлагал за каждого российского военнослужащего в Крыму вознаграждение в 10 000 долларов США. А от штаба национальной защиты Днепропетровской области объявил о вознаграждении в размере 500 000 долларов США за выдачу украинским властям народного депутата Олега Царева.

Но похоже, что очень скоро за самого Филатова никто и гривны не даст. А может больше и не будет такой валюты.

Говорят, что у Филатова есть еще время собрать свою коллекцию нэцкэ (является председателем филиала Международного общества коллекционеров нэцкэ в странах СНГ) и бежать куда-нибудь в Японию, культурой и историей которой он страстно увлечен.

Хотя, в 2012 году он в космос собирался. Там точно могут не найти.

Вообще, Украине "везет" с такими политиками. Тот же Филатов только и чесал языком дома. А вот о своих подводных путешествиях писал заметки в российский журнал "Октупус", а еще то и дело совершал мотопробеги по 50 странам мира.

Даже не понятно, как часто он бывал на Украине. Но Россия ему почему-то постоянно мешала.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

При выполнении разведывательно-поисковых задач с помощью беспилотных летательных аппаратов спецназовцы Росгвардии обнаружили замаскированный опорный пункт и группу националистов в Харьковской области. Росгвардейцы передали координаты целей артиллеристам.

В результате точного целеуказания российские артиллеристы нанесли огневой удар по националистам. Цели были уничтожены.