"Ключик" к эмоциональному здоровью, или как позабыть про стрессы и тревоги

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"Зачем МНЕ вообще об этом думать?" - спросите вы...

Вопрос резонный, и для ответа на него давайте попробуем пройти небольшой тест, отвечая "да" или "нет" на предложенные утверждения:

1. У меня часто случаются стрессовые ситуации

2. У меня бывают проблемы со сном

3. У меня периодически возникает ощущение тревоги

4. У меня есть склонность к хандре и депрессии

5. Я часто раздражаюсь и срываюсь на близких

6. У меня часто бывает плохое настроение

7. У меня случаются резкие перепады настроения

8. Меня легко вывести из эмоционального равновесия

9. Я часто нервничаю по пустякам

Если хотя бы на одно из утверждений был дан положительный ответ, велика вероятность дефицита лития в вашем организме. Если же ответов "Да" более 3-х, то нелишним будет получить консультацию невролога.

Дефицит лития

Дефицит лития встречается часто. Этому способствует употребление веществ-вытеснителей, среди которых искусственные красители, кофеин, антибиотики, пересоленная еда. Курение и алкоголь также снижают уровень лития в организме.

Несмотря на крайне малую потребность в литии (всего 60–70 мкг в сутки), даже необходимый минимум проблематично получить из пищи. Чтобы фрукты и овощи содержали литий в достаточном количестве, они должны вырасти на богатой этим микроэлементом почве. Есть ли литий в продуктах животного происхождения? Да, например, в почках. Но часто ли субпродукты присутствуют в меню? Также нет лития в нашей очищенной водопроводной и бутилированной воде.

Недостаток лития может привести к двум типам негативных последствий, и в обоих случаях это «выстрел» по нервной системе и психике. К немедленным последствиям дефицита микроэлемента врачи относят резкие перепады настроения, повышенную тревожность, нарушения сна, раздражительность и агрессию, эмоциональную нестабильность. К отдаленным последствиям причисляют депрессию, раннее старение, подавление нейропластичности, деменцию, снижение иммунитета, инсульт, болезни зависимостей.

23 роли лития в организме человека

Литий относится к категории жизненно необходимых микроэлементов. Учеными выявлены 23 роли лития в организме, начиная от нейропротекторного действия и заканчивая увеличением продолжительности жизни.

В частности, у пожилых людей литий защищает от старения клетки нервной системы, способствует регенерации нейронов и сосудов головного мозга, улучшает когнитивные функции, уменьшает вероятность развития старческого слабоумия, нормализует сон.

Дополнительный прием лития может помочь в борьбе с зависимостями: алкогольной, никотиновой, наркотической. Оптимальный баланс лития в организме способствует снижению тяги к сладкому или к "заеданию стресса".

Но главная роль лития— это нормализация работы нервной системы и обеспечение эмоционального здоровья человека. Более того, этот микроэлемент обладает способностью улучшать настроение. Например, в итальянской Тоскане популярностью пользуется источник с литиевой водой, которому даже дали символическое название "Улыбка".

Почему лития нет в большинстве ВМК

В нашей стране литий в медицине используется с середины прошлого века. Но применялся он долгое время исключительно в психиатрии. Дозировки лития в таких препаратах очень высокие. А используемое вещество, карбонат лития, обладает токсичностью и требует постоянного контроля его уровня в крови. Поэтому препараты с карбонатом лития продаются по рецепту и это вещество нельзя применять в витаминно-минеральных комплексах.

Аскорбат лития - инновация от российских ученых

20 лет назад учеными Сибирского медицинского университета был синтезирован аскорбат лития, где в одной молекуле содержатся два действующих вещества – аскорбиновая кислота и литий.

Исследования показали, что аскорбат лития безопасен, эффективен в низких дозах и обладает широким спектром активности, несвойственным другим солям лития. То есть пригоден к применению не только в качестве нормотимика и стресс-протектора, но и для восполнения дефицита лития при использовании в составе витаминно-минеральных комплексов. Первый такой комплекс с содержанием аскорбата лития в составе уже несколько лет доступен в аптечном ассортименте.

Литий нужен всем!

Исследования аскорбата лития показали множество интересных результатов.

Например, это вещество при использовании в программах похудения предотвращает срывы с диет и улучшает результаты почти на 40%. А у студентов в период сессии улучшились показатели за счет усиления стрессоустойчивости и когнитивных функций.

И, конечно же, аскорбат лития помогает против стресса, депрессии, повышенной тревожности и эмоциональной нестабильности.

А так как периодические стрессовые ситуации и прочие проверки нервной системы на прочность являются уделом большинства современных людей, то за одно из правил здорового образа жизни вполне можно принять своевременное выявление и восполнение дефицита лития. Эмоциональное здоровье играет важнейшую роль не только в межличностных и профессиональных отношениях, но и оказывает значимое влияние на соматическое - то есть телесное - здоровье и качество жизни каждого их нас!