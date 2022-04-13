Дмитрий Певцов прервал молчание об униженной в Латвии Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Певцов неожиданно высказался о побеге Чулпан Хаматовой в Латвию. Он убежден, что актриса захочет вернуться в Россию, попросится обратно.

Дмитрий Певцов и Чулпан Хаматова знакомы много лет. "Я Чулпан знаю почти с детского возраста. И много лет наблюдал за тем, как она пробивалась, делала себе имя. Она его сделала, талантливый человек. Но на ее примере можно сказать, что артист - это человек, который в центр мироздания ставит все-таки себя", - поделился мнением о коллеге муж Ольги Дроздовой.

Актер напомнил, что звезда сериала "Казус Кукоцкого" долгое время занималась благотворительностью, помогала тяжелобольным детям. В этой связи Певцову непонятно, как артистка в этот непростой период бросила свое детище. "Что будет с ее фондом, с детьми, с родителями, с той работой, которую делала ее команда, с театром, со зрителями? Я искренне не понимаю, как можно от всего этого просто взять и уехать", - цитирует его "ФедералПресс".

Дмитрий также отметил, что для работы в местном театре Хаматовой придется выучить латышский язык. А ведь на это потребуется время. "Ведь она поступила не в Русский драматический театр, а в Новый театр в Риге", - констатировал народный артист. Певцов считает, что через какое-то время 46-летняя артистка попросится обратно в Россию.

Меж тем актриса на днях дала интервью латышскому телевидению. Оно походило на допрос звезды. Во время общения с репортерами она заявила, что "не может вернуться в Россию". На вопрос светского хроникера: "Возникало ли у нее желание отказаться от звания народной артистки", знаменитость ответила: "Честно говоря, к этому никогда серьезно не относилась. Ну, то есть, это какая-то бредятина, какой-то советский такой… Ну, если они отнимут, я его отдам".

Чулпан пришлось оправдываться за то, что она "не осуждает ежедневно Россию в соцсетях". "Это вообще никогда не входило в мою жизнь. У меня есть соцсети, которые веду не я. Это было вынужденное мое решение, просьба фонда, потому что без соцсетей тебя как бы нет. Но для меня это совершенно отдельный мир, я никогда в нем не была, и я даже не знаю, как это делать", - заявила она.

На что латышский репортер отчитала актрису: "У вас столько поклонников, столько последователей, и у вас есть возможность высказывать и показывать, раскрывать им глаза".

Униженная Хаматова попыталась откреститься: "Ну я же это уже сделала? Это надо делать каждый день?"

На что получила: "В принципе, наверное, да".