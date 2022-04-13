Кристина Потупчик: «Сейчас главное русские слово — «справедливость»

Кристина Потупчик - политтехнолог, медиаменеджер

Интернет стал полноценным театром боевых действий, русских по всему миру пытаются «отменить». Последний месяц мы наблюдаем беспрецедентную информационную атаку на Россию со стороны отдельных стран Запада.

Как ведутся сегодня информационные войны? Сможет ли Запад отменить русскую культуру? Как Россия будет развиваться под санкциями? Ждать ли раскулачивание русских олигархов? Возможен ли ядерный удар?

Как ведутся сегодня информационные войны? Сможет ли Запад отменить русскую культуру? Как Россия будет развиваться под санкциями? Ждать ли раскулачивание русских олигархов? Возможен ли ядерный удар?

Эти и другие вопросы КП задала известному политтехнологу и медиаменеджеру Кристине Потупчик.

- Сегодня в западных СМИ мы видим беспрецедентную информационную кампанию против России и её граждан. Но то что мы видим сегодня в западных СМИ — это же не новое изобретение?

- То, что мы наблюдаем сегодня в западных СМИ — самая дорогая пиар-кампания в истории. Она имела аналоги, но в меньших масштабах, такого накала ненависти ко всему русскому я не припомню. Америка имеет обширный опыт агрессивного координирования информационных потоков, с которым наши соотечественники почти не знакомы. Но украинская кампания гораздо дороже, чем кампания против того же Трампа.

Возьмите хотя бы проект президента Украины. Он, безусловно, дорогостоящий медиапроект, который возник не на пустом месте. Можно вспомнить о его советниках, гражданах США, вроде Эндрю Мака, который занимается в Вашингтоне организацией интервью и выступлений украинского президента на официальных площадках – от сената до премии «Гремми». Можно уверенно говорить о лоббистских компаниях, которые помогают киевской администрации стоять в очередях в приёмных мировых лидеров. И оплачивает это не Киев, а его партнёры в Белом доме в Вашингтоне.

- Какая основная цель информационной кампании против России?

- Цель, на самом деле, очень простая. Русский человек (и жители всего мира) должен почувствовать, что он — ложка дёгтя в западной цивилизации. Что Запад может отказаться от романов Толстого, музыки Чайковского и русских учёных и программистов безо всякого вреда для себя, как от чего-то лишнего. А самих граждан России перевести в людей второго сорта через лишение их права разделять гедонистические ценности. Предполагается, что для этого надо отобрать у нас «Макдональдс», «Луи Виттон» и «Мерседес». Лишить нас уверенности в себе и внутреннего самоуважения.

Нам и до этого внушали чувство стыда и собственной ненужности. Говорили, что одни мы ничего не можем. Переписывали историю, пытались отнять у нас гордость за победу во Великой Отечественной войне, за вклад в мировую культуру XX века.

И не то, чтобы совсем не получилось. Сейчас мы видим некоторых, кто поддался на многолетние провокации и сбежал из родной страны, повинуясь чужому приказу, полученному через социальные сети. Винить таких людей сложно, просто нужно понимать, что у них отняли, вернее, они сами отдали свою силу, и теперь с ними сделают все, что захотят.

Это не всегда глупые люди, но почему-то оказавшиеся в нелепом положении, причём нелепость положения может быть какой угодно. От того, чтобы оказаться вынужденным убирать самостоятельно свой многосотметровый особняк (потому, что нанять уборщицу не можешь) и до необходимости в ручном режиме управлять спасением своей суперяхты от украинцев, берущих её на абордаж. Вы могли раньше представить себе абордаж суперяхты самодельным плотом?

И они только самые заметные. Есть люди попроще, подвергшие себя автокенселенигу, завернувшиеся в простыню и поползшие на кладбище. Но, что характерно, так поступили далеко не все. Очень многие сейчас почувствовали, что открылись новые возможности. Старый порядок изменился и грядёт новый. Что-то подобное, наверное, чувствовали в России в 1917 году или в преддверии победы в мае 1945 года.

Политика Запада в отношении санкций — это символическая политика. Нас лишают не услуг, а признаков цивилизационного статуса. Как мир может считать цивилизованной страну, в которой не работает «Нетфликс» или «Майкрософт»? Это как бедный ребенок в классе. Они всерьёз считают, что гедонистические ценности это некое ядро «западной» идентичности.

Но лишив нас их, Запад приводит нас к самим себе. Механизмы внушения отключаются и тем самым сокращают возможность влиять на граждан России.

- Поражает масштаб происходящего, а также скорости, с которыми распространяется тот или иной инфоповод, направленный на дискредитацию России. Как им это удалось?

- НАТО готовилась к такому развитию событий уже несколько лет. Достаточно вспомнить, что в январе 2021 года Инновационный центр НАТО (iHub) опубликовал отчёт, в котором прямо указано, что человеческий разум и его восприятие информации рассматривается военным союзом как новая область ведения боевых действий. Речь идёт о таком виде вооружений, как cognitive warfare — «войне умов» или «войне в умах».

Это новый тип боевых действий, определяемый как использование общественного мнения внешними субъектами в качестве оружия с целью оказания влияния и дестабилизации нации.

Таким образом, то, что мы наблюдаем сегодня — есть не что иное, как совершенно новый вид оружия, впервые применённый в таких масштабах.

Он не похож на обычные методы информационной войны. Это особая культура управляемого кенселинга. В ней вам не нужно отдавать каждому «солдату» приказ воевать против всего русского. Достаточно задать направление, а дальше отработанные на BLM и кампании против Трампа механизмы заработают в автоматическом режиме. В эту войну сразу включились страны Балтии, координация внешней политики которых давно отдана на аутсорс посольствам США. Кстати, Центр кибербезопасности НАТО, имеющий статус военной организации, располагается в Таллине. Это к вопросу о продуманности и подготовленности к информационной войне против нас.

В краткосрочной перспективе это может работает, но в долгосрочной такая метавселенная неизбежно столкнется с объективной реальностью.

Стоит помнить, что затраты на антирусскую кампанию в медиа несопоставимы с платой за газ и товарным оборотом между Россией и Евросоюзом. Рано или поздно этот факт даст о себе знать ростом инфляции на Западе, безработицей, промышленным кризисом и как самое ужасное – голодом. Признаки этого уже есть.

- Какие механизмы, например, используются в кампании?

- Пропаганда берёт на день одну-две магистральных темы и начинает заливать этими информационными поводами все свои каналы коммуникации — от крупнейших СМИ до микроблогеров с условно 28 подписчиками. Не напрямую, разумеется, а через прокладки в виде своих специальных центров на той же Украине, в восточной Европе и т.д.

Безусловно существует и какой-то медиаплан чуть ли не на каждый день, универсальный темник с несколькими магистральными линиями, которые нужно протягивать в СМИ и у блогеров.

Подсвечивание какого-нибудь лидера общественного мнения из России, который выступает с критикой. Цель этой линии, например, создать впечатление у российской аудитории, что множество авторитетных медийных персон не одобряют спецоперацию.

Или тема с западными компаниями, которые покидают Россию, цель которой продемонстрировать нашу изоляцию.

Или фейки на тему спецоперации, цель которых – распространение ложных сведений о ходе боевых действий.

- Чем мы отвечаем?

Мы неустанно разъясняем свою позицию, разоблачаем фейки, нам иногда удаётся прорывать информационную блокаду. Как это было с роддомом в Мариуполе, про который писали, что мы якобы сбросили на него авиабомбу. Мы с коллегами почти сразу выяснили, что некоторые «погибшие» в нём оказались вполне живыми инстаблогерами.

Мы, как правило, занимаемся скрупулёзным разбором каждого конкретного случая, фейка и вброса. Оно, конечно, хорошо, но это инерционный подход.

Сейчас такой период времени, что тот, кто громче обзовет своего противника Гитлером, тот и победит в глазах общественности. Но повторюсь — это разговор о краткосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе у технологии есть проблемы. Когда первый цикл завершится и истерика выйдет на новый круг, у аудитории начнёт возникать всё больше вопросов. На фоне инфляции и кризисов такие вопросы потом выльются в голоса против действующих властей.

Так что мы играем в долгую.

- Какие предварительные политические итоги этой кампании?

- На самом деле не очень успешные для наших оппонентов. Несмотря на некоторую депрессию у креативного класса, общество скорее готово сплотиться вокруг власти. В этом нет ничего удивительного.

Малколм Гладуэлл в своей «Бомбардировочной мафии», на примере бомбардировок мирного населения со стороны Германии и Союзников доказывал, что в случае репрессий противника против мирного населения страны, население вовсе не собирается свергать власть. Наоборот, становясь более зависимым от власти, население начинает ещё сильнее её поддерживать.

В России народ объединился вокруг лидера. Рейтинг президента у нас более 80%, а у Байдена – от 9% до 20%. Почувствуйте разницу.

- То есть Вы считаете, что у нас есть шанс выжить при блокаде?

- При блокаде выживали жители Ленинграда в войну, а у нас даже «Макдональдс» не везде закрылся. И ошибочно полагать, что блокада наносит вред только нам. Посмотрите, что происходит в Европе, на высказывания политиков и простых людей. Политики несколько раз в день меняют своё мнение, потому что пытаются и гегемону угодить, и зимой не замерзнуть. Для России вопрос «выживания» не стоит, мы уже почти 10 лет под санкциями. И будем под ними ещё довольно долго.

Никакого единства в Европе не существует. Руководство Британии оборвало телефоны с ежедневными просьбами к Германии быть пожестче. На выборах, которые прошли на днях в Венгрии и Сербии, победили действующие власти — противники русофобской политики.

Европейцы, простые обыватели, платят за американоцентричную политику своих властей из собственного кармана. Цены на энергию, продовольствие, общая инфляция на фоне сокращения роста, падение уровня жизни и беженцы, которым, кстати, не все и не везде рады — это все не просто цифры, это будущие голоса недовольных избирателей на будущих выборах.

- И всё-таки санкции нанесли ущерб экономике и благосостоянию людей. Помогают ли власти людям?

- Не соглашусь с этим утверждением: благосостоянию олигархов да, нанесло серьезный ущерб. На простых людях пока не сказалось так сильно, как планировали за рубежом, и власть сейчас делает все, чтобы помочь людям. Давайте вот даже расскажу на примере Москвы, потому, что все-таки я живу в этом городе и слежу за новостями. К примеру, недавно открыли кадровый центр, который позволяет людям безболезненно перейти на другую работу.

Еще важна стабильность повседневной жизни: власти упростили порядок выдачи пропусков на въезд и передвижение по грузового транспорта, чтобы не допустить проблем с доставкой продуктов. Кроме этого, московское правительство очень помогло авиаперевозчику «Волга-Днепр» продолжить работу. А они - крупнейший грузовой авиаперевозчик в РФ и до конца года должны доставить в Москву 20 тонн необходимых товаров: от лекарств до серверов. Немаловажно: сохранится более 3 тысяч рабочих мест.

Но важно же не только для граждан напрямую поддержку оказывать, но и бизнесу, организациям, которые предоставляют прямые рабочие места по всей стране. Москвой вот анонсирован большой пакет мер поддержки предприятий сферы машиностроения, продление сроков контрактов и многое другое, а это, на секундочку, сохранит около 150 тысяч рабочих мест. Малый и средний бизнес активно поддерживают. Например, увеличили процент компенсации при приобретении и лизинге оборудования до 50% (раньше он был 35%). Я уж молчу про поддержку такси, где водители просто не потеряют работу. И ещё около трех тысяч водителей автобусов хотят взять в городские транспортные предприятия на постоянную работу.

- В социальных сетях продолжают обсуждать чем руководствуется в совей политике сейчас президент. Чем же?

- В начале военной операции я помню, как некоторые представители политической элиты полушёпотом говорили, что Путин сошел с ума, что его кто-то подбил на авантюру и тд и тп. Потом высказались по десятому кругу все аттестованные Западом путиноведы типа Пугачева, но спустя месяц внезапно притихли. Для интерпретации нынешних событий не нужны теории заговора.

Давайте вспомним недавнюю историю. На начало нулевых само существование Российской Федерации как единого государства было под вопросом. С точки зрения некоторых влиятельных людей, как на Западе, так и у нас, Россия должна была перестать существовать. Для многих это был почти решеный вопрос. Олигархи считали, что Путин - это их сторож с ключами от амбара, добро из которого можно растаскивать и распродавать. А сторож замки взял и поменял.

Никто тогда этого не ожидал. Так был дан ответ на вопрос «ху из мистер Путин» и к огорчению многих стало ясно, что президент не будет суммой интересов элит. Дальше Путин последовательно делал ставку только на российский народ.

А в наш народ столетиями внедряли миф о ленивых русских, которым нужен сильный правитель, который защитит и укажет. Но быть сильным правителем слабого народа — не много чести, да и не работает так. Достаточно взглянуть на карту мира или за окно, чтобы понять, что называть русских слабыми — грешить против истины. Общеизвестно, что во время невзгод и испытаний мы объединяемся и проявляем лучшие свои качества. Как нация, как народ, просто как люди.

Русские призваны на эту землю, чтобы преодолевать, создавать и совершать поступки. Обломов, которым нас так любят попрекать, лежал на диване не из-за природной лени, а из-за того, что ему не находилось достойного дела. Одна из базовых и самых узнаваемых ценностей русского мира — сила. Она примеряет на себя разные образы «царь», «вертикаль», «трансцендентная власть», «сакрализация власти». Русские опознают как власть носителя силы только потому, что сильны сами.

Правитель для русских — характерный представитель. Такой же как мы.

Большие территории, сложные и разнообразные природные и погодные условия, соседство многих народов, не объединенных ни общими традициями, ни верой. Такие условия требуют постоянного приложения силы или признания поражения. Жизнь с памятью о смерти приучает к честности.

Поэтому схема президент как нанятый управленец не работает. Поэтому недоумение и сожаление вызывали участие Горбачева в рекламе пиццы и танцы Ельцина на сцене. Было не понятно, кого нам показывают и зачем. Разве это президенты? Разве они наши представители? Ведь сами мы не такие.

Вторая особенность русского мира — постоянные перемены. В Японии отелем 500 лет владеет одна семья, а в Италии каждая вторая лавка и ресторан семейное дело. Поэтому нет у нас английских газонов и твердых сыров, «старых денег» и фамильных домов. Русские владеют чем-то только в первом поколении. Русский владеет только тем, что создал сам. Каждое поколение без гарантий, без опоры, с нуля завоевывает своё право и место. В каждом поколении новый эксперимент. В этом наша огромная слабость, но и сила. Потому что никакими дефолтами и кризисами не испугаешь. Мы много раз начинали с нуля.

Что касается актуальной повестки, то многие ответы можно найти в прошлогодней статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Путин сегодня исправляет ошибки истории, которые копились не то, что годами или даже десятилетиями, а столетиями.

- То есть происходящие сегодня события – следствие многолетних накопившихся проблем?

- Конечно. Двухлетняя пандемия и борьба с ней не только нанесли огромный ущерб мировой экономике, но в первую очередь ослабили Европу. Осенью 2021 года по вине Запада началась острая фаза боевых действий на Донбассе. Зачем-то украинские войска выдвинулись в «серую зону» и начали захватывать сёла. В октябре Владимир Путин на «Валдае» заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Ничем не регулируемое обогащение класса сверхбогатых, усугубляющееся неравенство и удар по среднему классу стали мировыми экономическими трендами. Путин констатировал, что в мире и в Европе в частности накопилась критическая масса противоречий. Путин не мог допустить дальнейших угроз безопасности России с западных границ, где создавался плацдарм для атаки на Россию.

Надо понимать, что санкции против России готовились давно и были бы введены в любом случае, вне зависимости от того, началась бы спецоперация или нет. Это был вопрос времени.

Но сейчас Россия не боится санкций, она всерьёз воспринимает только военную угрозу.

- То есть возможен ядерный удар?

Президент неоднократно называл условия, при которых ядерный удар возможен. Почитайте военную доктрину России и сравните ее с военной доктриной других ядерных держав. Например, сейчас политика США остается намеренно двусмысленной в отношении того, может ли страна нанести удар первой, она подразумевает, что ядерный арсенал предназначен для «сдерживания ядерного и неядерного нападения». И давайте вспомним, кто в истории единственный применял ядерную бомбу против людей?

Ну, а лично меня немного утешает, что у нас работает система «мёртвая рука», то есть в случае чего не только рай пополнится русскими, но и ад – многими другими. Запад это знает.

- Вы говорите о том, что атмосфера сегодня похожа на атмосферу 1917 года. Означает ли это, что нас ждут такие же серьезные перемены в обществе, как и тогда?

- Некоторых из нас – безусловно. Скажем тех, кто считал, что Путин это сумма интересов элит. Сейчас очевидно, что это не так. И так никогда не было. И вся эта мифическая власть олигархов растаяла как дым за несколько дней. Я вот думала: неужели неглупые вроде бы люди, одни из богатейших людей мира, так сказать, явно обладающие экспоненциальным мышлением, как они могли оказаться в такой ловушке? Как это ни странно, но вся история с попавшими в ловушку русскими олигархами – печальное доказательство того, что богатый человек – не всегда мудрый человек. Для многих, особенно среди элиты, деньги на счету — это признак всезнания, но это не так. Даже наоборот. Их наличие искажает каналы восприятия информации.

Ведь слушайте, что говорит президент (а он никогда не говорит ничего незначимого) и как часто. Одно из главных слов в его словаре – «справедливость». Оно в какой-то момент потеснило даже слово «стабильность». Стабильность на каком-то моменте стали воспринимать как нечто само собой разумеющееся. И стабильность – не слово, чтобы двигаться вперед. Оно успокаивает, но не особо-то вдохновляет. Политика ведь это искусство движения.

Поэтому главные бенефициары путинской стабильности, представители креативного класса, вышли на Болотную площадь. Им надоела стабильность, им захотелось острых ощущений, признания. Это стало, конечно, обидным сюрпризом для Путина. Он им каштаны из огня таскал, а взамен получил озлобленную толпу людей, которые сбивали с полицейских фуражки и сидели на асфальте у кинотеатра «Ударник», обмотанные белой лентой. Власть поняла, что размен какой-то не очень честный.

И вот сейчас главное русские слово — «справедливость». Вопрос о справедливости – это точно не тот вопрос, который вы привыкли видеть в социальных сетях, не так ли?

Скажем, для российского олигарха справедливость — это когда он живёт в Лондоне, выкачивая из России ресурсы и чувствует себя частью мировой элиты. У него есть собственность.

Но вдруг выясняется, что нет больше никакой собственности у него, она под санкциями. Забыли, проехали. То есть, разумеется, не было ее и раньше, но раньше Запад хотя бы соблюдал или старался соблюдать рамки приличия.

Но оказалось, что ради сохранения власти Запад готов разрушить даже основы собственной цивилизации. Те, кто веками твердил о неприкосновенности частной собственности, сегодня, как воры и грабители, забирают то, что принадлежит России и ее гражданам по закону. Да, даже олигархам. Видимо, последних теперь тоже заинтересует тема справедливости.

А кого следующим захотят «отменить», чтобы разграбить имущество: ирландцев, басков, венгров, поляков, евреев? Что это, если не попытка реанимировать идеи нацизма?Концепция американоцентричного мира, «града на холме», разрушается на наших глазах, споткнувшись об Россию. Старый свет еще никогда не был таким старым, как сейчас.

Кстати, об олигархах. Россия находилась под санкциями десять лет, десять лет президент говорил «инвестируйте в Россию». Но нет. Канал связи с реальностью забит мегаяхтами, замками, поместьями, футбольными клубами и так далее. Сообщество богатых людей в России очень однородно, самоуверенно и глухо, чем очень напоминает элиту Российской империи накануне революции. Те тоже не имели привычку слушать тех, кто ниже них и не просто платить за экспертные услуги, а ещё и учитывать мнение тех, кто их предоставляет. Гордыня и чувство собственного превосходства над согражданами - плохие советчики в политике. Я думаю, российских олигархов, даже если они сейчас примут порядок вещей, ждут непростые времена, если только они не разделят с остальным народом и президентом представление о справедливости. Путин будет говорить только с народом и опираться только на народ.

- Чем всё происходящее закончится для России?

- Всё будет хорошо. Не нужно паники, не нужно суеты. Россия долго сосредотачивалась, пришло время действовать.

Мир изменился, но изменился он не только для нас. Он изменился для всех. Мы подумали, что мир уже не будет прежним после пандемии. Но пандемия оказалась лишь первым шагом к новому переустройству.

Движение тектонических плит под Вашингтоном началось, достаточно наблюдать за американскими СМИ, в которых на днях одни за другой начали выходить публикации, доказывающие преступный характер политики вашингтонских ястребов.

Недавно неожиданно обнаружились данные о связях украинских биолабораторий с сыном президента США. А 31 марта в «Вэнити Фейр» вышел материал от со слитыми документами Минобороны США и их подрядчиков, где открытым текстом говорится про финансирование исследований по усилению коронавируса способностью заражать людей.

Что касается информационного фронта, можно констатировать, что на тех площадках, которые идеологически и механически не настроены антироссийски, мы сумели выстроить работу и предоставить читателям оперативную и эффективную информацию о том, что происходит в России и мире. Читатель же или зритель, в свою очередь, становится профессиональнее, требовательнее. Запрос на правду, на позицию сегодня актуален, как никогда. В текущей ситуации невозможно отмолчаться или остаться в стороне. У нас есть все возможности выбрать те источники информации, которым мы доверяем. Дальше, каждый строит собственную виртуальную вселенную, которая теперь переплетается с реальной жизнью гораздо теснее, чем предполагали ребята из Кремниевой долины, которые придумали это понятие. Приходит время реальности, время сильных, приходит всерьез и надолго. Нам же нужно надеяться только на себя, наших внутренних сил больше чем достаточно. Мы были одним из ведущих государств в Европе в конце XVIII – начале XIX веков, о чем и можем им вполне стать им снова.

Геотектоника — это вам не геополитика, никаких 4, Бжезинских тут за пушечный выстрел не стояло. Это самая настоящая физика.

Мы выходим к миру, где 2х2 = 4, чёрное — это чёрное, белое — это белое, Солнце восходит на Востоке и садится на Западе.