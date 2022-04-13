Жена Виктора Медведчука записала обращения к Зеленскому и Эрдогану

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко решила добиться освобождения своего супруга. Фото: YouTube

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко записала сразу два обращения по поводу своего мужа, которого она просит освободить. Первое обращено к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

- Я Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, обращаюсь к президенту Зеленскому - представилась она в самом начале и продолжила. – Прошу вас немедленно принять меры по освобождению моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине, и вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права.

- Его жизнь должна быть вне опасности, и я жду вашего ответа, - заключила она,

Короткая запись, внятный текст, никакого кричащего макияжа. Хотя супруга Медведчука весьма красивая женщина, в этом обращении она даже сама на себя не очень похожа. Интонацией она делает смысловые ударения в своем обращении на то, что Медведчук не нарушал и не покидал.

При этом понятно, что ни на какой внятный ответ и даже на адекватную реакцию она явно не рассчитывает. Ну да, он был за мир и диалог, но ведь прекрасно понимает, что само по себе это на Украине при нынешних властях уже является составом преступления, причем, особо тяжкого. А уж за согласие могут и еще пару статей добавить.

Второе обращение Оксана Марченко адресовала президенту Турции Реджепу Эрдогану. Здесь и уважительное отношение к адресату в личном обращении (кстати, Марченко смастерила на голове подобие хиджаба, чтобы показать всю степень уважения к Реджепу Эрдогану, следуя традициям), и другие интонации, и очень мягкая тональность самого обращения.

Кадр из обращения Оксаны Марченко к президенту Турции. Фото: YouTube

- Многоуважаемый господин Эрдоган, - начала она и снова представилась, - Я обращаюсь к вам за помощью.

Далее она рассказала, что по личному указанию. Зеленского Медведчук был задержан и сейчас находится в неизвестном месте, что ранее его пытались осудить на политическом процессе, что он не нарушал никаких законов.

- Все, что происходило и происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма, - объяснила Марченко в обращении к Эрдогану и снова воззвала к нему. – Господин президент! Вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что Вы друг моей страны, Украины. и друг России. Я верю в это. Как говорят в Турции, хороший друг познается в черный день.

Марченко тут даже повторила эту фразу на турецком. И продолжила: "И в мою семью, ко мне, к нашим с Виктором детям пришел этот черный день".

Отметив, что Эрдоган обладает огромным авторитетом и к его мнению прислушиваются, Марченко попросила Эрдогана "использовать свое влияние для спасения ее мужа".

Зеленский уже объявил, что хотел бы использовать Медведчука для обмена. Его, правда, немного поправили в МВД Украины, заметив, что сначала надо "выбить из Медведчука" показания, а потом осудить и уже только после этого поменять.

Украинский политик Виктор Медведчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнение Москвы и самого Медведчука по поводу обмена Киев не спрашивал. Между тем, в отличие от многих регионалов и прочих оппозиционеров, Медведчук сам специально не стал бегать ни от обвинений, ни от суда, а остался на Украине, чтобы доказать свою правоту в суде. С нормальным судом такое могло пройти, но с украинским вряд лию.

Между тем, в Кремле дали вполне конкретный ответ на предложение Зеленского, которое явно было услышано.

- Медведчук — депутат Рады, известный украинский политик, который возглавлял оппозиционную партию со своей позицией. И всегда выступал за мир и против войны, против расширения конфликта на Донбассе. Если бы в свое время его идеи и идеи его партии учитывались в госполитике Украины, никакой военной операции не было бы. Хорошо известны его взгляды в пользу выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений России и Украины. Никаких закулисных отношений с Россией у Медведчука никогда не было, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Обмен, о котором с жаром таким заговорили деятели в Киеве — он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации. То, что с ним случилось, яркая иллюстрация того, что на деле представляет киевский режим.

Понятно, что к Путину Марченко обращаться не могла. Не та ситуация. И просить обменять его она тоже не может. Но совершенно ясно, что она осознает настоящую цену все европейской демократии и "цивилизованному Западу", на который надеяться не стоит даже действующему члену парламента государства, стремящегося в Евросоюз. Эрдоган – другое дело. К Эрдогану в Киеве прислушивается, потому что Турция поставляет на Украину "Байрактары", беспилотники, в которых Киев очень заинтересован. Но что-то подсказывает, что и Эрдоган вряд ли поможет в этой ситуации.

Не для того Зеленский берег этот, по его мнению, козырь, чтобы вот так его просто отдать за хорошие слова или просьбы уважаемых людей. Судя по тому, что он заявил в адрес президента ФРГ, фактически запретив ему въезд на Украину, он окончательно сошел с ума на почве мании собственного величия.

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