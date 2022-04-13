СК России установил всех членов "Грузинского национального легиона"

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После того, как Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира «Грузинского нацлегиона» Мамуки Мамулашвили (статьи вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте, возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения) было принято решение привлечь к уголовной ответственности всех членов этого вооруженного формирования.

- Следствием установлено, что в качестве наемников Мамука привлек 24 гражданина Грузии. До настоящего времени они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и Вооруженных сил России, - заявила официальный представитель СК россии Светлана Петренко.

Список украинских наемников опубликован на сайте ведомства. Все граждане Грузии:

1.Леван Фифия (дата рождения устанавливается).

2. Лаша Рухая 07.01.1990 года рождения.

3. Левон Айрапетян 12.03.2000 года рождения.

4. Васил Алибегашвили 23.09.1984 года рождения.

5. Эрекле Амиранашвили 17.07.1991 года рождения.

6. Века Апресови 01.01.1991 года рождения.

7. Элгуджа Багратион 23.02.1973 года рождения.

8. Вахтанг Барабадзе 31.10.1978 года рождения.

9. Георгий Барамидзе 21.03.1984 года рождения.

10. Бека Басилая 16.07.1988 года рождения.

11. Зураб Бедошвили 04.06.1985 года рождения.

12. Гела Белашадзе 15.08.1972 года рождения.

13. Михаил Бенделиани 19.06.1996 года рождения.

14. Акаки Берианидзе 17.07.1970 года рождения.

15. Гия Бериашвили 15.05.1976 года рождения.

16. Дем Бежикелашвили 12.12.1993 года рождения.

17. Ника Блуашвили 12.02.1990 года рождения.

18. Ратти Бурдули 19.12.1994 года рождения.

19. Гела Эрадзе 15.09.1991 года рождения.

20. Тамаз Чиковани 14.12.1964 года рождения.

21. Бадри Чоплиани 23.09.1976 года рождения.

22. Руслан Давитадзе 03.06.1987 года рождения.

23. Михал Деметрашвили 18.12.1976 года рождения.

24. Шот Деметрашвили 04.01.1994 года рождения.

- В действиях данных лиц содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемников в вооруженном конфликте), - отметила Петренко.

По информации ряда силовиков среди перечисленных боевиков есть настоящие воры в законе и бандиты, которые в свое время бежали из Грузии, которая стала бороться с организованной преступностью.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СК России также возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения".

Следствием установлено, что Наливайченко в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Наливайченко заявил следующее: «Я уверен как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали… как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились». Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о ведении разведывательной деятельности агентами миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на территории Донбасса. Есть информация, что часть их являлась сотрудниками западных разведок.