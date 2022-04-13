Последнее предупреждение Минобороны: если диверсии Украины в России не прекратятся, ответом станут удары по штабам в Киеве

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

- Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, - попросил журналистов передать предупреждение на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Собственно Киев делает все, чтобы подставить под удары мирное население. При этом прикрываясь им как "живым щитом". Но российское вооружение надежное и точечное, так что будем надеяться, что обойдется без лишних жертв.

Генерал-майор отметил, что в городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт.

- Все заложники, что нацисты удерживали на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены.

Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова», блокированы и лишены возможности вырваться из окружения, - подчеркнул Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение дня высокоточным оружием на Донбассе уничтожены 36 объектов противника.

Среди них: в населенных пунктах Врубовка и Берестовое две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск,

в районах Попасная и Барвенково пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады. В населенном пункте Черкасское ликвидирован командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. Также перестал существовать штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле.

Оперативно-тактической авиацией поражены 10 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

130 - самолетов.

103 - вертолета.

244 - зенитных ракетных комплекса.

447 - беспилотных летательных аппаратов.

2173 - танка и других боевых бронированных машин.

243 - установки реактивных систем залпового огня.

937 - орудий полевой артиллерии и миномета.

2082 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам русофобских заявлений и угроз со стороны депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко, мэра Днепра Бориса Филатова, и 24 наемников командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили.

Также будут проверена сведения о ведении разведывательной деятельности агентами миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на территории Донбасса. Появилась информация, что часть из них являлась штатными сотрудниками западных разведок.