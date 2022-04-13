Только за март цены в России, по данным Росстата, выросли на 7,61%. Но ситуация меняется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАЛЕТАЙ, БАКЛАЖАН ПОКУПАЙ!

Ох, несладко пришлось ценам в России в последние полтора месяца. По ним били санкции, падение рубля, уход западных компаний, проблемы с поставками из-за границы… И, конечно, сами россияне активно подливали масла в огонь.

- Потребители активно скупали продукты длительного хранения, консервацию, бытовую химию, туалетную бумагу, предметы гигиены. Ряд ритейлеров, не успевая пополнять полки в магазинах, поднимали цены, - говорит директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина.

В итоге только за март цены в России, по данным Росстата, выросли на 7,61%. Но ситуация меняется. Если в начале марта доллар стоил 120 рублей, то сейчас вернулся к февральским показателям – 80-82 рубля. Покупатели тоже подуспокоились и уже не сметают с полок все, что ни попадя.

- Сейчас ажиотаж прошел и торговые сети реагируют снижением цен, - говорит Анастасия Сидорина.

За снижением цен (а не только за ростом!) эксперты тоже пристально следят. Александр Абрамов, ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы, мониторит цены каждую субботу в ближайшем к его дому «Ашане». И отмечает, что в последнее время некоторые импортные и российские продукты значительно подешевели. Абрамов объясняет это контролем со стороны государства и субсидированием импорта (когда стоимость товара искусственно снижается за счет предоставления субсидий).

Вот какие продукты, по наблюдениям Абрамова, подешевели сильнее всего за период со 2 марта по 9 апреля:

- баклажаны: - 50%

- киви: - 50%

- кабачки: - 42,5%

- цветная капуста: - 40%

- груши: - 28%

- огурцы короткоплодные - 15%

- молоко «Простоквашино»: - 8%

И еще пара слов о продуктах. Вечером 13 марта Росстат опубликовал еженедельный отчет об инфляции. По данным ведомства, со 2 по 8 апреля на 5,3% подешевели помидоры, на 4,8% - бананы (цены на баклажаны и киви Росстат, похоже, не мониторит). И еще за ту же неделю снизились цены практически на все лекарства, хотя и ненамного - всего на 0,5-1,5 процента.

НУ, ЗА ДОСТУПНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Спиртное тоже становится дешевле. Три основных поставщика спиртного на российский рынок еще в конце марта заявили о снижении отпускных цен: Simple Group и Luding Group — на 10–15%, Ladoga — на 17–19%. В ассортименте этих компаний практически все привычные нам виды и российской, и импортной алкогольной продукции.

Дешевеют бытовая техника и электроника. Хотя правильно тут будет сказать так: цена на них не падает, а немного откатывается назад. Потому что в марте, когда россияне массово скупали телевизоры, холодильники и прочие стиральные машинки, цены на них выросли на 30-50 процентов. Сейчас ажиотаж упал и стоимость потихоньку снизилась — процентов на 15 по сравнению с мартом.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что дальше?

Это, пожалуй, самый сложный вопрос. Эксперты предполагают, что могут еще немного снизиться цены на компьютерную, бытовую технику и электронику. Возможно, и алкоголь еще сдаст позиции. А вот продукты - по крайней мере, самые популярные - в ближайшее время вряд ли подешевеют.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ТОП-10 товаров, которые сильнее всего подорожали за неделю*

Свекла+7,4%

Репчатый лук + 6,3%

Гигиенические прокладки +4,5%

Картофель+3,6%

Морковь – на 3,4%

Туалетное мыло +3,4%

Яблоки+3,1%

Маргарин+3,1%

Зубная паста +3,1%

Зубные щетки +2,8%

*По данным Росстата со 2 по 8 апреля.