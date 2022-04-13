Главы правительств Швеции и Финляндии обсудили вступление в НАТО: расстанемся с нейтралитетом быстро и за кампанию

Главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудили в Стокгольме перспективы вступления в блок НАТО. Фото: REUTERS

В среду, 13 апреля, в Стокгольме встретились две дамы — главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин. Главной темой, как и ожидалось, стали изменения ситуации с безопасностью в Европе. После переговоров финская глава кабмина сообщила, что решение о членстве ранее принципиально не вступавшей в военные блоки Финляндии в НАТО будет принято в течение нескольких недель. Ее шведская коллега в свою очередь пообещала, что процесс принятия аналогичного решения будет проходить независимо от Финляндии, но — в те же сроки.

Два тесно интегрированных в военной сфере соседних государства если и готовы расстаться со своим внеблоковым статусом, то за компанию. Формально они пока не сказали «да», но правящие круги обеих стран почему-то уверены, что это лишь вопрос времени.

Далеко не все местные политики в восторге от такой спешки, но ориентированные на НАТО политические силы делают все, чтобы затащить Швецию и Финляндию в эту организацию до того момента, как жители этих стран придут в себя от пережитого в феврале шока и разглядят цену вопроса.

Сейчас большинство жителей обеих странах выступает за членство в евроатлантическом блоке, и политики двух стран с энтузиазмом демонстрируют как они изо всех сил выполняют волю избирателей. Но ведь еще несколько месяцев назад мнение публики было противоположным! Где гарантия, что после прекращения боевых действий на Украине маятник политических предпочтений северян снова не качнется в сторону привычной и для многих вполне удобной политики неучастия в военных блоках? Крепнет ощущение, что премьер-министры торопятся протащить нужные решения через парламенты – чтобы просто поставить свои народы перед свершившимся фактом. Мол, как говорится в шведской пословице, «дело сделано — дура замуж выдана».