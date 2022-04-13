Минобороны: украинские неонацисты взяли под прицел дорогу к храму

Фото: REUTERS

Страшнее и придумать сложно, когда оружие раздают бывшим уголовникам, националистам и наркоманам, как на Украине. Скоро вся эта недобитая компания побежит в Европу торговать гранатометами и «Стингерами», что стоят от 30 до 100 тысяч долларов за штуку. Но это будет потом, а прямо сейчас они убивают мирных жителей Украины.

Так, например, в Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые.

- Монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые, - рассказывает руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. - В обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей. Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию фиксирует многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.

- Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают оборудовать огневые позиции в школе № 29 (Запорожье ) в школа № 20 и здание больницы и станция переливания крови (Краматорск). При этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве «живого щита».

- В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов (Слабожанщина, Харькивчина-1, Харькивчина-2), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях. Основными задачами этих батальонов являются: блокирование Харькова с южной стороны и предотвращение выхода из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, в случае их отступления или попытки сдаться в плен.

- Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права. Призываем ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан, - отметил Мизинцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях в сторону России, а также дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Украинской стороной на текущие сутки ни одного коридора не заявлено.

Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной 12 апреля 2022 г.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17 852 человека, из них – 2 986 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 783 631 человек, из которых 147 091 – ребенок.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 102 618 ед. личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 3 015.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 137 199 человек, в том числе за истекшие сутки – 915.

- Кроме того, в места временного содержания выведены 1 026 украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Для них созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права. Военнопленные обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление, а также предоставляется возможность связаться с родственниками.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 253 иностранных гражданина из 11 государств.

- В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

- На Украину из России уже доставлено 11 437,8 тонны гуманитарных грузов, проведено 814 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 195 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.