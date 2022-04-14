Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 апреля 2022 года: Ле Пен считает Крым российским, Шольц не понимает Зеленского, Байден готовит вертолеты

Российская бронетехника в Мариуполе. Фото: REUTERS

Ле Пен считает Крым российским

Марин Ле Пен, которая поборется за пост президента Франции во втором туре с Макроном, продолжает считать Крым российским. Она не скорбит из-за запрета посещать Украину. Но полагает, что «в случае моего избрания они могут и отменить запрет». Ле Пен полагает, что «санкции от ЕС образца 2014-го года не России навредили, а французским фермерам».

Предупреждение Киеву

Если украинские войска продолжат попытки атаковать объекты на территории России, Киев ждет жесткий ответ. Об этом честно предупредил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков: «Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась».

Бастрыкин проверит законность действий Киева по отношению к Медведчуку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить законность действий украинских властей по отношению к Виктору Медведчуку, депутату Верховной Рады и главе партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь». Проверка связана с выдвигаемыми Киевом требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В это же время супруга Медведчука, Оксана Марченко записала видеообращения к Зеленскому и президенту Турции Эрдогану. Она сообщила, что Виктор Медведчук был «незаконно задержан по личному указанию Зеленского, и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника». Оксана Марченко подчеркнула, что ее супруг не нарушал никаких законов.

Шольц не понял Зеленского

Канцлер Шольц не планирует посещать Киев. Он напомнил, что в украинской столице был за несколько дней до начала спецоперации России. И что довольно часто созванивается с украинским лидером. И вообще, мало кто из глав государств и правительств столь регулярно занимает телефонную линию с резиденцией шестого президента незалежной. И при всем при том Шольц изумлен беспардонным отказом украинских властей принять немецкого президента Штайнмайера. Ну есть такая черта у этих ребят: вы им пушки, а они вам — по макушке...

Свободный порт

Российские военные полностью взяли под контроль морской порт в Мариуполе. Все, кто был незаконно задержан националистами на судах, освобождены. По данным минобороны, остатки подразделений ВСУ и нацбатов, успевшие уйти из порта, «блокированы в районе «Азовстали» и лишены возможности вырваться из окружения».

ОБСЕ запретили и в Луганске

Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики с 30 апреля. В его заявлении говорится, что, вопреки окончанию мандата миссии, луганская команда ОБСЕ «в одностороннем порядке продолжила деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР». Ранее подобное решение было принято и в Донецке.

Байден снова обещает

Лидер Соединенных Штатов позвонил в Киев, чтобы предоставить тому, кто там на хозяйстве, актуальную информацию о поддержке Вашингтона. Чем поддерживают? По данным The Washington Post, Пентагон мог бы передать Украине немного вертолетов Ми-17, чуток внедорожников Humvee, щепотку дронов для береговой защиты. Ну и там по мелочам - гаубиц, защитной одежды в рамках военной помощи. Всего где-то на 750 млн. Главное, чтобы этот могучий старик не забыл, кому звонил и что обещал.

Захарова говорит о переговорах

Москва, несмотря ни на что, продолжает вести переговоры с Киевом об урегулировании конфликта в онлайн-формате. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Обсуждают вопрос о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, ее «демилитаризацию», «денацификацию», восстановление статуса русского языка и «признание территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР».

Школьники поддерживают бойцов

Депутат Госдумы Жанна Рябцева приняла участие в митинге в поддержку российской армии «Za мир! Zа Россию!» в Свердловской области и была приятно удивлена, в частности, активностью школьников. Ребята попросили передать письма поддержки нашим бойцам на Донбассе и Украине. А митинг проходил на предприятии — одном из крупнейших в мире производителей титана. Кстати, как там дела у Боинга, они где этот металл брать собираются?