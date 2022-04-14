Лейтенант Романенко пленил десяток диверсантов с американским минометом

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Не зря российские военнослужащие восемь лет оттачивали свой профессионализм на соревнованиях «Армейские международные игры», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня». Пригодились и навыки, полученные в ходе боестолкновений с террористами в Сирии. Это мастерство, помноженное на мужество и смекалку, обрекает любого врага на неминуемое поражение. Знакомим с наградными листами российских военнослужащих, которые показали примеры настоящей храбрости и отваги. Всем им уже присвоены боевые награды.

ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ ВОВРЕМЯ

Ефрейтор Радмир Таов

Фото: Министерство обороны РФ

«Водитель дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения ефрейтор Радмир Таов в составе тактической группы бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов в заданные районы с первых дней специальной военной операции по защите Донбасса. Двигаясь в составе автомобильной колонны, он осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, что вела ожесточенный бои с превосходящими силами украинских националистов. В этот момент его машина попала под авиаудар противника.

Ефрейтор Таов, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, загруженным боеприпасами, вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям. Находясь на поле боя, Радмир вытащил из автомобиля, загоревшегося от попадания снаряда противника, 5 человек, получивших ранение, чем спас им жизнь. Благодаря грамотным и решительным действиям воина-автомобилиста ефрейтора Таова снабжение боеприпасами общевойсковых подразделений было осуществлено вовремя, что способствовало успешному выполнению задач по разгрому неонацистов».

ЗАЧИСТИЛ ОТ КОЧУЮЩИХ МИНОМЕТОВ АЭРОДРОМ

Капитан Петр Четкин

Фото: Министерство обороны РФ

«Группа российских военнослужащих под руководством капитана Петра Четкина в составе батальонно-тактической группы выполняла задачи по взятию под контроль одного из аэродромов, занимаемого украинскими националистами. В ходе ожесточенного боя группой под командованием капитана Четкина было уничтожено 4 единицы вражеской автомобильной техники с оборудованными на них позициями для ведения пулеметного и минометного огня, 2 самолета и часть живой силы противника. Уничтожение кочующих пулеметов и минометов, ведущих огонь на направлении действий группы капитана Четкина лишило противника возможности сдерживать наступление российских войск, что позволило основным силам проникнуть через образовавшийся коридор вглубь обороняющихся националистов и нанести решающий удар.

Благодаря самоотверженности капитана Петра Четкина и его грамотному руководству подчиненным личным составом, российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение аэродрома от националистов».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ С РАЗВЕДКОЙ

Рядовой Шерзот Фозилов

Фото: Министерство обороны РФ

«Ведя ожесточенные бои с украинскими националистами в составе реактивного артиллерийского дивизиона, механик-радиотелефонист рядовой Шерзот Фозилов в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника выполнял задачу по передаче информации артиллерийской разведке и корректировке огня. В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего дивизион на некоторое время лишился возможности корректировать огонь. Понимая, что возникла большая вероятность уничтожения наших артиллерийских расчетов, Шерзот Фозилов оперативно в условиях плотного огня украинских националистов восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил ведение корректировки огня. В результате мужественных и профессиональных действий, сопряженных с риском для жизни рядового Фозилова силами артиллерийского дивизиона было уничтожено 3 укрепленных опорных пункта противника, артиллерийская батарея на позиции и до 40 националистов».

ПЛЕНИЛ ДИВЕРСАНТОВ С АМЕРИКАНСКИМ МИНОМЕТОМ

Лейтенант Сергей Романенко

Фото: Министерство обороны РФ

«Ночью, выполняя специальные задачи в составе дозорной группы, командир взвода лейтенант Сергей Романенко обнаружил диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов, готовивших нанесение огневого удара по подразделениям российских войск. Несмотря на превосходящие силы противника, грамотно используя рельеф местности, Сергей, используя эффект неожиданности, силами разведдозора атаковал украинских боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских радикалов в ходе боя было уничтожено 2 машины и 8 человек живой силы противника. Часть националистов, понимая, что им не выстоять против российских военнослужащих, сдались в плен российским военным. По итогам боестолкновения у сдавшихся националистов было изъято 9 автоматов АК-74, 4 станковых противотанковых гранатометы СПГ-9, миномет американского производства с боеприпасами, а также боевые распоряжения и служебные документы командира разведывательного взвода противника. Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки лейтенанта противник понес существенный урон. При этом потерь в подразделении российских инженеров не допущено. Обнаруженные у боевиков документы позволили вскрыть сеть позывных подразделений противника.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках социально-культурной акции Главного военно-политического управления ВС РФ «Лучшим воинам мира», военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач по защите Донецкой и Луганской народных республик в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка навестили потомки известных советских военачальников, которые своим ратным подвигом приблизили Победу советского народа в Великой Отечественной войне и полный разгром фашизма во всем мире.

К российским воинам приехали люди, которые достойно носят фамилии своих знаменитых родственников. Тех, чьи имена навечно остаются на скрижалях победной славы ратной истории нашего Отечества.

Перед военнослужащими выступили: Алексей Говоров – полковник запаса, кандидат технических наук, руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса, Алексей Буденный - член союза журналистов СССР, исполнительный директор музея изобразительных искусств им. А. Зверева, Артем Хрюкин - руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Наталья Конева кандидат филологических наук, доцент военного университета Министерства обороны Российской Федерации, президент фонда памяти полководцев Победы, куда входят семьи потомков полководцев и военачальников.

Наталья Конева, дочь Командующего 1-м и 2-м Украинскими фронтами дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза И.С. Конева подчеркнула мужество и боевое братство, которое проявляют военнослужащие в ходе выполнения задач при проведении специальной военной операции.

- Наши солдаты и офицеры, принимающие участие в специальной военной операции на Украине – это новое поколение победителей, достойные продолжатели славных традиций советского воинства, победившего фашизм. Я от всего сердца желаю ребятам скорейшего выздоровления и возвращения в строй, – сказал Алексей Говоров, внук Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Леонида Говорова.