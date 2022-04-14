Военная спецоперация на Украине 14 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 апреля 2022 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженными силами Украины нападения на приграничные регионы РФ. В Минобороны России уже сообщили, что ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений Киева, если не будут прекращены попытки ударов по российской территории.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские власти готовят провокации на территории Сумской области.

В МИД России сообщили, что приток наемников усугубляет ситуацию на Украине. По словам заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, киевские власти не контролируют боевиков и не могут обеспечить безопасное хранение арсенала вооружений. Тем временем, в Мариуполе добровольно сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих, в числе которых 162 офицера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о результатах переговоров с Украиной в настоящее время нечего Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона в контактах с Россией продолжает предпринимать усилия для затягивания переговоров.