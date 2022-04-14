Бойцы в госпитале слушали Зару

Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заслуженная артистка России Зара провела творческую встречу с участниками спецоперации России на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России.

- Нам всем предстоит пройти непростой путь. Но все будет хорошо благодаря вам – храбрым, доблестным воинам, которые защищают нас. Низкий вам поклон, - сказала Зара, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим.

В Минобороны России отметили, что Зара неоднократно выступала перед военнослужащими с сольными концертами, в том числе и на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

- Это моя личная инициатива, гражданский долг, долг каждого артиста. Артист не должен петь только в благоприятных условиях. Он должен петь везде – это его профессия. Если его где-то хотят слышать и любят – он обязательно должен приехать к этим зрителям, - заявила СМИ Зара.

Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.