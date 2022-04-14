«Жанна оставила Платону 200 тысяч евро, а на счете всего 6»: Владимир Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну было два года. Фото: соцсети.

На днях в семье Фриске случилось радостное событие: сестра покойной певицы Наталья родила дочку. Малышка доставляет много радости бабушке и дедушке – Ольге и Владимиру Фриске, которые уже семь лет разлучены со старшим внуком Платоном. Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну было два года. После ее смерти у родителей артистки возник затянувшийся конфликт с отцом Платона Дмитрием Шепелевым. Телеведущий не разрешает родителям Жанны видеться с мальчиком. Тем не менее, Владимир Фриске верит, что рано или поздно встретится с внуком.

Родители Жанны сохранили для Платона квартиру матери. Владимир Борисович уверен, что эта недвижимость станет единственным наследством внука, ведь купленный певицей дом в Подмосковье Шепелев продал в 2020 году. Более того, Владимир Фриске сообщил, что Дмитрий растратил наследство Платона. На счету Жанны лежали 200 тысяч евро, которых теперь просто нет.

- За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он (Дмитрий Шепелев – Ред.) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет, - рассказал Владимир Фриске в беседе с Woman.ru.

Отец певицы говорит, что не оставит исчезновение денег без внимания, и обязательно выяснит, как Шепелев потратил деньги покойной гражданской жены.

- Он не мог распоряжаться счетом, вот будем выяснять, куда деньги делись и почему Платона оставил ни с чем. За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет, - посетовал отец артистки.

Ольга и Владимир Фриске по-прежнему рассчитывают, что суд поможет им увидеть внука. Родители Жанны планируют подать иск, чтобы установить время общения с мальчиком.

- Сейчас еще готовим документы в суд по встрече с Платоном, - рассказал отец Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске познакомились в 2011 году. Фото: Мила СТРИЖ

Долгое время родители певицы судились с Шепелевым из-за квартиры покойной звезды. Это апартаменты Жанны в Шмитовском проезде на Красной Пресне площадью 90 квадратных метров. Кадастровая стоимость квартиры составляет 24 миллиона рублей. После смерти певицы две трети недвижимости унаследовали ее родители, одну треть – сын Платон. Шепелев, как официальный опекун мальчика, собирался продать свою долю, но родители Жанны воспротивились. Они хотели, чтобы Платону досталась квартира его мамы. Недавно Владимир Борисович сообщил новость: он выкупил у бывшего зятя спорную долю. Теперь семья Фриске целиком владеет апартаментами, которые они потом собираются передать Платону.

- А то ребенок вообще ни с чем останется. Поэтому мы и решили выкупить эту часть. Так что квартира сейчас полностью Платона – она его ждет, - рассказал Владимир Фриске в программе «Ты не поверишь!».