Рената Литвинова рассказала, где она работает после отъезда из России

Рената Литвинова. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рената Литвинова покинула Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. Актриса уехала в Париж, где у нее есть собственная квартира. Судя по всему, во Франции Рената нашла себе новую работу. Подписчикам своего Telegram-канала Литвинова рассказала, чем она занимается после отъезда из Москвы.

- Снимаем небольшой фильм в костюмах Balenciaga, и встречаю много талантливых людей, - сообщила артистка. Также она добавила, что сейчас продолжает проходить курс лечения и работает над созданием нового проекта.

Рената давно дружит с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, ставшим креативным директором французского модного дома Balenciaga. Демна считает Ренату своей музой и приглашает ее на все показы новых коллекций. В соцсетях Литвинова часто демонстрирует наряды Balenciaga.

В соцсетях Рената поделилась снимком, на котором она гуляет по Парижу в дорогущем наряде Balenciaga стоимостью несколько тысяч евро. Фото: соцсети.

О своем лечении Рената упомянула не случайно. Несколько дней назад на странице актрисы в соцсети появилась ее фотография в больничной палате с капельницей. Что именно стало причиной госпитализации, Литвинова не сообщила.

Напомним, квартиру в Париже Рената получила благодаря удачному замужеству. Актриса дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м. Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. В этом браке у нее родилась дочь Ульяна.

После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девушка учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.