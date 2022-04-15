Леонардо да Винчи, или Джоконда, которую не потеряли

570 лет назад родился самоучка и «универсальный человек»: художник, скульптор, архитектор и изобретатель

Замок Амбуаз стоит на реке Луаре уже более 900 лет. Здесь проходили войны, рождались принцы, умирали короли. Здесь же похоронен один придворный художник, инженер и архитектор Леонардо, получавший от Франциска Первого годовой оклад в тысячу экю и «квартировавший» в небольшом замке Кло-Люсе. Родился Леонардо близ итальянского городка Винчи, что в Италии, в трех километрах от Флоренции. Мать – крестьянка, отец – залетный нотариус, который жениться на крестьянке не хотел. Но и других детей у него в ту пору не было, так что дедушка Леонардо просто забрал мальчика у простолюдинки Катерины и с трех лет ребенок больше мать не видел. Есть версия, что потом во всех женских образах потом да Винчи пытался воссоздать полузабытые черты своей матери.

В Кло-Люсе сейчас музей гения. Там нет шедевров живописи, но там есть модели, созданные по чертежам Леонардо. Колесная лодка, парашют, пулемет, танк. Такая универсальность: с одной стороны – золотое сечение, улыбка Джоконды и нежное слово сфуматто (живописная техника, при которой возникает ощущение некой дымки, тумана между зрителем и изображением), с другой – пулемет. И танк. Его модель стоит сейчас в саду Кло-Люсе, и там с удовольствием фотографируются туристы. Выглядит танк примерно так, как детская игрушка – башенка на колесиках, с пистолетиками, торчащими снизу, по окружности. Внутрь помещается человека два. А в декабре 2000 года британский парашютист Адриан Николас спустился с высоты в 3 километра с воздушного шара на парашюте, сделанном по эскизу Леонардо да Винчи.

Как вы понимаете, за 67 лет своей жизни со своей «универсальностью» Леонардо да Винчи прожил много жизней, про каждую из которых можно написать книгу. Например, было во Флоренции одно уголовное дело, по которому он проходил, как музыкант, ибо виртуозно играл на лире. Но сегодня почему-то хочется рассказать о том, как «Джоконда» стала самой известной картиной в мире.

МОНА ЛИЗА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА, ПОЛНАЯ ЗАГАДОК И ТРЕВОГ?

Да, это шедевр, кто же спорит. Но эпоха Возрождения дала миру не один шедевр. И Леонардо не был автором одной-единственной картины. Вот «Дама с горностаем» в Кракове, например, очень хороша. Только именно «Джоконда», она же – «Мона Лиза» стала героиней «преступления века». И случилось все не так давно, по сравнению с временами, когда полотно было написано.

1911 год, душный парижский август. Художник-любитель приходит в Лувр чтобы продолжить работу над собственной картиной: «Мона Лиза в Лувре». Висела «Джоконда» там тихо сто лет, между Рафаэлем и Тицианом. И вдруг – пустое место! Когда художник сообщил, что картина пропала, смотритель вполне равнодушно ответил – наверное, на крышу взяли. Фотографии сделать. Художник оказался настырным, добрался до заведующего, и тут выяснилось: официально картину никто не снимал со стены. И понеслось.

Вызвали полицию, закрыли Лувр. Прибежали газетчики. Только-только в прессе появились приличные технологии для печати фотографий. И все сошлось: детектив, картинка, Леонардо. Через неделю не было уже грамотного человека, не знающего, как выглядит «Джоконда». Когда снова открылся Лувр, перед дворцом стояла очередь: люди пришли посмотреть, где же висело произведение. То есть, впервые перед Лувром была очередь, и стояла она перед пустотой. А поскольку реальных фактов было мало, начали сооружаться теории и про автопортрет да Винчи, и про его мать, и про любовниц-любовников.

РАЗЖИГАТЕЛИ ВОЙНЫ И МЯТЕЖНЫЕ ХУДОЖНИКИ С ПОЭТАМИ

О похитителях тоже много придумывали. К примеру, злые немецкие шпионы все сотворили. В Германии парировали, что это французы сами спрятали картину, чтобы начать войну. Американских миллионеров подозревали. На художника Пабло Пикассо и поэта Аполлинера донос поступил: мол, эти отрицатели традиционных ценностей в искусстве специально все сотворили, чтобы уничтожить классику ради авангарда.

Аполлинера арестовали, и Пикассо арестовали, но оба были не при чем, и их тихо отпустили. Пальчики не совпали.

Да-да, в деле был отпечаток пальца.

НУ, ГДЕ ЖЕ ВАШИ РУЧКИ?

На одной из лестниц Лувра нашли раму и стекло. На раме – отпечаток большого пальца левой руки. К сожалению, полицейский эксперт Бертильон, привлеченный к розыску, собирал только отпечатки пальцев правых рук. И в его немаленькой картотеке правая рука преступника была. Еще там были данные о росте, ушах. Да обо всем. Кроме большого пальца левой руки.

ВОР-ПАТРИОТ НЕ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ?

Нашлась Джоконда во Флоренции, в 1913 году. Один антиквар получил послание: купите, сеньор, «Мону Лизу». Недорого. Антиквар пошел к директору галереи Уффици, и вместе они отправились на встречу с явным сумасшедшим. На всякий случай. И это была она. Подлинник. Доска с улыбающейся загадочно женщиной, которую уже оплакал весь мир. Через полчаса вор был арестован.

Рабочий Винченцо Перуджа. Отпечаток пальца совпал. Он делал защитные стекла для картин в Лувре, знал здание. Был ли заказчик? Неизвестно. Говорят, выбрал картину наугад. Зашел в служебной форме, снял «Джоконду» со стены, завернул в халат и спокойно ушел. Два года женщина проулыбалась на дне сундука, потом Винченцо тихо перевез ее в Италию. На суде вор сказал, что его обуял патриотизм. Ставка сыграла: за похищение века Перуджа получил лишь год тюрьмы, ибо судили его во Флоренции. Отсидел он только 7 месяцев, а потом воевал на Первой мировой и… вернулся в Париж. И… до самой смерти ставил защитные стекла на картинах в других музеях.

Мужиком он был глуповатым и реально думал, что однажды шум стихнет, и он сможет продать «Джоконду». А к ней с тех пор не прорастет народная толпа. Думаю, никогда.

КСТАТИ

- Полным названием знаменитого полотна является «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Большинство исследователей сходится во мнении, что Мона Лиза это портрет Лизы Герардини, жены флорентийского торговца.

- Ежегодно Лувр посещают 10 милллионов. «Джоконда» привлекает более 75 процентов из их числа. Зал, где висит картина, указан специальной стрелкой. Улыбающуюся даму охраняет бронированное небликующее стекло. Оценочная стоимость шедевра – 700 млн.долларов. Охранная система, призванная защитить Мону Лизу от возможных злоумышленников, обошлась Лувру в 7 миллионов евро.

- «Джоконде» повезло улыбаться в спальне Наполеона. Именно там она висела в конце 18 века. В Лувр Бонапарт вернул картину сам: надоели эти ухмылочки.