В американской женской тюрьме две сокамерницы забеременели от третьей

Чиновники не стали доводить дело до суда Фото: Shutterstock

В американской женской тюрьме Edna Mahan, расположенной в штате Нью-Джерси, практически одновременно забеременели две заключенные, отбывающие там срок.

Обе они сообщили, что забеременели от… своей сокамерницы. Но никаких чудес природы не произошло: просто в этом пенитенциарном заведении содержатся 27 трансгендеров – мужчин, заявивших, что считают себя представительницами прекрасной половины человечества. Причем все эти «женщины» не проходили хирургическую коррекцию пола и полностью сохранили мужские половые органы.

Подобная практика содержания женщин и мужчин-трансгендеров в одной тюрьме стала реализовываться, когда за права осужденных стал бороться Американский союз гражданских свобод (ACLU). В прошлом году именно ACLU спонсировал иск одного из трансгендеров. Он был подан против властей штата Нью-Джерси, всегда требовавших размещения заключенных исключительно в соответствии с их биологическим полом.

Чиновники не стали доводить дело до суда, пойдя на мировую, и уже в прошлом году в тюрьму Edna Mahan отправили на отсидку 27 трансгендеров.

Пока же руководство тюрьмы сообщило, что в обоих случаях все было по обоюдному согласию, отказавшись сообщать имя отца пока еще не родившихся детей.

В ACLU продолжают защищать политику размещения трансгендеров в женских тюрьмах, настаивая, что это «предотвращает дискриминацию и сексуальные домогательства на основании гендерной идентичности».