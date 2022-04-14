Британка заставила целый город навсегда отказаться от пластика

Все без исключения горожане – а это 800 человек - навсегда отказались от использования пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов Фото: Shutterstock

Британская ассоциация защиты окружающей среды Surfers Against Sewage официально признала жителей города Мэннингтри, расположенного на севере страны, свободным от пластика сообществом.

Все без исключения горожане – а это 800 человек - навсегда отказались от использования пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов.

Они, возможно, и дальше жили бы, используя пластик в повседневной жизни, но стараниями 40-летней многодетной Бекки Бибко избавились от него.

Все началось в 2020 году.

- Сортируя мусор по разным контейнерам, я с ужасом поняла, что бак, предназначенный для вторсырья, полон до самых краев, так же как и бак для бытовых отходов, - рассказывает Бекки. – Получается, что сортировка нисколько не уменьшает количества мусора, ведь меньше его не становится.

Вместе со своими тремя детьми Бекки организовала городской субботник. Она прошлась по соседям, собрала подписи тех, кто не отказался ей помочь, обратилась за помощью на местные предприятия и переговорила с мэрией. Все поддержали ее инициативу.

- На наш первый субботник все пришли с мешками для мусора и одноразовыми перчатками, - вспоминает Бекки. – А вот на второй раз уже принесли многоразовые.

За два года Бекки удалось убедить всех горожан отказаться от приобретения и использования пластиковой посуды, бутылок и полиэтиленовых пакетов. Так что теперь Мэннингтри - по-настоящему свободная от пластика территория.

- Мы все - временные жильцы этой планеты, и наш долг - оставить ее последующим поколениям в хорошем состоянии, - считает активистка.