Бойся китайцев дары приносящих: Поднебесная устроила переполох в израильском правительстве

Несчастные китайские кружки-термосы были разобраны самым безжалостным образом

В преддверии одного из центральных иудейских праздников - Песах - посольство Китая в Израиле направило традиционные подарки в различные ведомства страны.

На этот раз ими оказались термокружки, в которых бдительные сотрудники израильского Министерства по делам инноваций, науки и технологий обнаружили «устройства для подслушивания». О чем немедленно и поставили в известность службы безопасности.

Новость тут же разлетелась по СМИ.

Несчастные китайские кружки-термосы были разобраны самым безжалостным образом, на все подарки наложили строжайшее табу. Впрочем, обиженные китайцы уже и сами ничего дарить не пытались.

Спустя некоторое время выяснилось, что подозрительное устройство, вмонтированное в дно термостакана, оказалось «обычной деталью, предназначенной для сохранения вакуумного зазора в нижней части стакана с целью поддержания первоначальной температуры напитка». Проще говоря – обычным кольцом, разделяющим верх и низ вакуумной секции, необходимым для сохранения температурного баланса.

В общем, как всегда: ложки нашлись, но осадок остался.

Посольство КНР в Израиле разразилось гневным заявлением о «распространении слухов, которые могут привести к ухудшению отношений между Израилем и Китаем», а бдительные израильтяне остались с испорченными стаканами и кучей насмешливых комментариев в соцсетях.

– Представляю себе китайца, стенографирующего разговор сотрудников министерств за чашкой кофе, – написал один из пользователей.

– Лучше перебдеть, чем недобдеть, – прокомментировал другой.

- А кто сейчас вообще дарит термокружки? – изумился третий.