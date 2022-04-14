В США задержан виновник стрельбы в нью-йоркском метро

Фрэнка Джеймса задержали прямо на улице Фото: REUTERS

Полиция Нью-Йорка задержала 62-летнего темнокожего мужчину, которого считают тем самым преступником, устроившим перестрелку в метро.

Пока правоохранители выясняют мотивы преступления, из городских больниц сообщили, что в результате нападения пострадали более 20 человек, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Фрэнка Джеймса, который сутки был, пожалуй, самым разыскиваемым человеком в США в последние два дня, задержали прямо на улице – он мирно прогуливался по Манхеттену и не стал оказывать силовикам ни малейшего сопротивления.

На данный момент ему уже предъявлены обвинения в террористическом нападении, а если вина его будет доказана судом – остаток жизни Джеймс проведет за решеткой.

Кроме того выяснилось, что обвиняемого в теракте уже задерживали целых 12 раз, но каждый раз отпускали.

– Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста в Нью-Джерси в 1991, 1992, 2007 годах, – рассказал журналистам начальник отдела нью-йоркской полиции. Будущему стрелку инкриминировались нарушение общественного порядка и хранение инструментов для взлома.

Не менее интересную информацию о Джеймсе дало изучение его профилей в соцсетях. Оказывается мужчина был буквально одержим расовой борьбой и откровенно ненавидел белых. Правда, в ненависти он обвинял именно их.

– Вы не хотите этого понимать, но белые люди ненавидят черных. За что они их ненавидят? Потому что злятся, что черные больше не рабы, – заявлял он на своей странице в Twitter.

Также он сообщал, что не так давно находился на излечении в одной из психиатрических клиник.

12 апреля на одной из станций метро в Нью-Йорке раздалась стрельба. Вначале сообщалось о пяти погибших и 13 раненых. На месте преступления полицейские обнаружили пистолет «Глок», 33 гильзы, самодельное взрывное устройство и ключи от автомобиля.

Вещественные доказательства и записи с камер наблюдения привели полицейских к заключению, что злоумышленником является Фрэнк Джеймс.