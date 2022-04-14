Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским

Марин Ле Пен заявила, что не собирается отказываться от своих слов Фото: REUTERS

Главный оппонент действующего главы государства Эмманюэля Макрона на выборах президента Франции Марин Ле Пен заявила, что не собирается отказываться от своих слов и продолжает считать Крым российской территорией.

По словам политика, некогда это высказывание стало причиной, по которой власти Украины запретили ей въезд в страну. Теперь же у них может появиться повод изменить свое решение.

– Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме. Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет, – сказала Ле Пен.

Кроме того, политик заявила, что в случае своей победы в президентской гонке, она намерена вывести Францию из руководящих структур НАТО.

В минувшее воскресенье, 10 апреля, во Франции состоялись очередные президентские выборы. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен прошли во второй тур почти с одинаковыми результатами: 27,84% и 23,15% голосов избирателей соответственно.

Судьба президентского кресла во Франции окончательно решится 24 апреля – победитель будет определен большинством голосов избирателей.

Сейчас же оба претендента привлекают голоса избирателей, как может. Причем оба делают реверансы в сторону России. Но если Ле Пен хотя бы обозначает свою будущую позицию, то Макрон лишь всеми силами пытается подчеркнуть собственную значимость, давая понять, что играет серьезную роль в разрешении российско-украинского конфликта и постоянно анонсируя новые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.