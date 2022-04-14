В Донбассе прошло награждение участников спецоперации

Командующий Центрального военного округа Александр Лапин

- Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Мне выпала честь вручить вам государственные награды и сказать слова огромной благодарности за ваш боевой труд, за то, что вы сделали для России, за то, что вы несете освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле. Именно благодаря вам существенно снижен боевой потенциал врага, - сказал командующий Центрального военного округа Александр Лапин, обращаясь к военнослужащим.

Он лично вручил военнослужащим проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции ордена Мужества, медали «За отвагу» и «Жукова».

- Наше дело правое и мы победим и вернемся домой, - пообещал генерал-полковник.

В это время в Бурятии командующий Восточным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев передал на хранение медаль «Золотая Звезда» к званию Героя Российской Федерации, удостоверение к награде и Грамоту о присвоении звания вдове, дочерям и родителям лейтенанта Максима Концова. Торжественное мероприятие состоялось в Правительстве Республики Бурятия.

- Максим показал, что значит истинная честь офицера. На таких примерах вновь убеждаешься в колоссальной важности семьи, родителей и воспитания. Понимаешь, как важно прививать с молодых лет человеку чувство долга, готовность помочь ближнему и любовь к Родине. Мы скорбим вместе с вами. Максим совершил героический поступок, на который не каждый сможет решиться. Считаю, что Максим до сих пор проходит службу в рядах Росгвардии, - отметил генерал-полковник Игорь Голлоев.

Все приглашенные почти память Героя Российской Федерации Концова Максима Андреевича минутой молчания.

Напомним, в ходе участия в специальной военной операции на Украине лейтенант Максим Концов получил информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для уничтожения неприятеля. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению ДРГ. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

4 апреля 2022 года Указом Президента России Владимира Путина офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно). Лейтенант Максим Концов навечно зачислен в списки личного состава отдельного батальона оперативного назначения, его подвиг вписан в историю войск национальной гвардии.

Также Указом Президента России Владимира Путина от 1 апреля 2022 года орденом Мужества награжден военнослужащий Росгвардии сержант Тимур Т. Сержант Росгвардии проявил мужество, отвагу и самоотверженность в ходе участия в специальной военной операции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел по статьям «посягательство на жизнь военнослужащего, незаконное лишение свободы, истязание».

По данным следствия, 22 марта 2022 года несколько российских военнослужащих, участвующих в специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, были обстреляны украинскими силовиками и захвачены в Запорожской области Украины, а затем переданы сотрудникам СБУ, которые в течение 10 дней незаконно их удерживали. При этом в отношении россиян систематически применялось физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции.

Еще две группы российских военнослужащих, выполнявших задачи спецоперации, были захвачены в Николаевской области Украины 2 и 5 марта. В течение нескольких дней они удерживались представителями СБУ, которые применяли к ним физическое и психологическое насилие, чтобы вынудить озвучить ложную информацию о происходящих событиях.

В рамках уголовного дела следствием устанавливаются украинские военнослужащие, а также лица из числа сотрудников СБУ, причастных к нападению и пыткам российских военнослужащих.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 14 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи-предатели бросили больных детей и уехали из Херсона в Европу, пользуясь ситуацией

Наш спецкор Николай Варсегов передает из южного сектора специальной военной операции (подробности)

Последнее предупреждение Минобороны: если диверсии Украины в России не прекратятся, ответом станут удары по штабам в Киеве

Российские военнослужащие освободили от националистов "Азова" морской порт Мариуполя и спасли иностранных моряков (подробности)