Минобороны: за сутки в Мариуполе добровольно сдались в плен 1160 украинских морпехов

Мариуполь сегодня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проведение специальных операций на Украине растет. За ночь ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов. Об этом СМИ сообщили на утреннем брифинге Минобороны.

Моральный дух украинских войск крайне низок: только ходе операции по освобождению Мариуполя за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-ой бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров.

Только минувшей ночью добровольно сложили оружие еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.

- Высокоточным оружием в течение ночи 14 апреля уничтожены 12 объектов противника, - перечислил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. - В населенных пунктах Великая Михайловка (Одесская область) Богатырь уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. С аэродрома «Днепр» уже никогда не взлетит украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Генерал-майор отметил, что среди уничтоженных военных объектов Украины пункты управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

131 - самолет.

104 - вертолета.

245 - зенитных ракетных комплексов.

448 - беспилотных летательных аппаратов.

2179 - танков и других боевых бронированных машин.

248 - установок реактивных систем залпового огня.

944 - орудия полевой артиллерии и миномета.

2088 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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