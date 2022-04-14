Что могло случиться с крейсером "Москва"

Пока мы с уверенностью знаем лишь о ЧП на корабле с пожаром и детонацией боезапаса Фото: Андрей КАРА

Скупое сообщение Минобороны о громком ЧП на Черноморском флоте:

«В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются».

И пока - ни слова больше.

А вопросов много. Где именно произошло ЧП? Какой именно боезапас сдетонировал? При каких обстоятельствах?

Почему не сработала система пожаротушения? Почему с корабля эвакуирован весь экипаж? А там 500 человек!

Ждем ответов на эти и многие другие вопросы. Зато это очень охотно, радостно и щедро ЧП на Черноморском флоте делает Киев: там официальные лица еще с вечера среды начали распространять информацию о том, что крейсер якобы был атакован двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» под Одессой. В Телеграм-каналах безо всяких подтверждений стали множиться версии, якобы по «Москве» могли ударить норвежскими противокарабельными «Пингвин», которые еще год назад в Одессу тайно привезли американцы на своем военном транспортном самолете, перекрашенном под гражданский. Вспомнили даже заявления Лондона о поставках украинской стороне противокорабельных ракеты «Гарпун» американского производства.

Естественно, в случае, если это была спланированная акция, а не просто пожар, в планировании, разведке и целеуказании прямое участие должны были принять США и Британия. С задействованием космических спутников, и больших беспилотников, а также базы НАТО в соседней Румынии.

Кстати, там же, под Одессой, недавно был обнаружен натовский центр оперативного управления кораблями и береговыми силами, - там несут службу украинские и румынские офицеры.

Ну а что касается украинского «Нептуна», то данные об этой ракете давно известны: масса – 870 кг, масса боевой части – 150 кг, диаметр ракеты – 380 мм, дальность стрельбы – до 280 км, высота полета над гребнем волны – от 3 до 10 метров. Ракета может использоваться для ударов и по наземным целям.

А теперь кратко - о гвардейском ракетном крейсере проекта 1164 «Москва» (водоизмещение 11,3 тыс. т). Корабль был построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Был принят в боевой состав флота ие 30 января 1983 года. Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Также есть противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Так что боезапасов на корабле могло быть - под завязку. И если какой-то из них сдетонировал, - это очень серьезно.

Минобороны России:

- Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены.

- Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено.

- Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота.

- Принимаются меры по буксировке крейсера в порт.

- Причины пожара устанавливаются.