Бастрыкин поддержал создание Евразийского суда по правам человека

По мнению главы Следственного комитета России Европейский суд по правам человека давно себя дискредитировал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета России поддержал предложение председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина о создании Евразийского суда для рассмотрения жалоб о нарушении прав человека.

- Безусловно, предложение требует внимательного рассмотрения. Евразийский суд по правам человека, как институт может стать эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты и игнорируя вопросы защиты прав жителей Донбасса, - заявил Бастрыкин.

Напомним, ранее председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР, а поэтому имеет смысл создать беспристрастный Евразийский суд.

- И хотя для ЕСПЧ не регламентирован минимальный или максимальный срок рассмотрения исков и жалоб, факт остается фактом: за семь лет большинство обращений так и остались без обратной связи, - отметил Степашин.

О том, что пострадавшие от обстрелов украинской армии жители Донбасса подавали в Европу тысячи жалоб и исков сообщалось неоднократно. Ранее Следственный комитет России заявлял, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7 350 жалоб жителей Донбасса, потерпевших от украинских властей. Если бы все эти заявления своевременно рассмотрели, если бы по ним назначили иски киевскому режиму, то возможно не понадобилась бы специальная операция по денацификации Украины.