Минобороны России: Крейсер "Москва" сохранил плавучесть

На боевой единице Черноморского флота удалось сохранить ракетное вооружение Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены.

Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено, - заявили "КП" в четверг днем в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Сейчас принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара будут устанавливаться на месте.

Отметим, что так как ракетное вооружение на борту крейсера не повреждено, он сможет и дальше выполнять боевые задачи по нанесению высокоточных ударов по районам сосредоточения боевой техники и живой силы на Украине.

Ранее ряд СМИ сообщили, что ракетный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота, получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса.

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