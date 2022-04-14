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Политика14 апреля 2022 10:00

Минобороны России: Крейсер "Москва" сохранил плавучесть

На боевой единице Черноморского флота удалось сохранить ракетное вооружение
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На боевой единице Черноморского флота удалось сохранить ракетное вооружение

На боевой единице Черноморского флота удалось сохранить ракетное вооружение

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены.

Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено, - заявили "КП" в четверг днем в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Сейчас принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара будут устанавливаться на месте.

Отметим, что так как ракетное вооружение на борту крейсера не повреждено, он сможет и дальше выполнять боевые задачи по нанесению высокоточных ударов по районам сосредоточения боевой техники и живой силы на Украине.

Ранее ряд СМИ сообщили, что ракетный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота, получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса.

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